Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
14:55 Calcio. Supercoppa femminile: Juventus – Roma. In diretta dallo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara. Telecronaca Tiziana Alla. Commento tecnico di Katia Serra. Bordo campo Sara Meini
21:00 Film Il principe di Roma. Regia di Edoardo Falcone. Con Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Filippo Timi
22:40 La Nuova DS
00:30 L’altra DS
01:10 Meteo
Appuntamento al cinema
01:15 RaiNews24
(Il film Il mio regno per una farfalla previsto alle ore 21:00 non andrà in onda)
RAI 3
Nessuna variazione