circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

10 gennaio 2026 | 08.04
Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

14:55 Calcio. Supercoppa femminile: Juventus – Roma. In diretta dallo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara. Telecronaca Tiziana Alla. Commento tecnico di Katia Serra. Bordo campo Sara Meini

21:00 Film Il principe di Roma. Regia di Edoardo Falcone. Con Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Filippo Timi

22:40 La Nuova DS

00:30 L’altra DS

01:10 Meteo

Appuntamento al cinema

01:15 RaiNews24

(Il film Il mio regno per una farfalla previsto alle ore 21:00 non andrà in onda)

RAI 3

Nessuna variazione

