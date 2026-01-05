Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Rai Parlamento Telegiornale, previsto alle 08:55, non andrà in onda
RAI 2
06:00 (anziché 06:10) Telefilm La grande vallata
06:50 Serie TV Ufo Robot Goldrake: “Un amico dallo spazio” e “La cicatrice rossa” (anziché gli episodi previsti))
00:35 (anziché 00:45) Bleed - Più forte del destino
Meteo 2
02:30 Appuntamento al cinema
02:35 Film Il lato oscuro della mia gemella
04:00 Telefilm Le leggi del cuore
05:20 Zio Gianni - Gianni e il caffè
05:30 Piloti
RAI 3
21:20 Film The Land of Dreams
23:05 (anziché 23:30) Radix - Un viaggio identitario Ascoli Piceno (anziché Radix - Un viaggio identitario Chioggia, la piccola Venezia di Goldoni)
23:30 Cortometraggio Beauty Prima Vsione
00.00 TG3 Linea Notte
(Il cortometraggio Segni molto particolari, previsto alle 23:10, non sarà trasmesso)