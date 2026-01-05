circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

05 gennaio 2026 | 19.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Rai Parlamento Telegiornale, previsto alle 08:55, non andrà in onda

RAI 2

06:00 (anziché 06:10) Telefilm La grande vallata

06:50 Serie TV Ufo Robot Goldrake: “Un amico dallo spazio” e “La cicatrice rossa” (anziché gli episodi previsti))

00:35 (anziché 00:45) Bleed - Più forte del destino

Meteo 2

02:30 Appuntamento al cinema

02:35 Film Il lato oscuro della mia gemella

04:00 Telefilm Le leggi del cuore

05:20 Zio Gianni - Gianni e il caffè

05:30 Piloti

RAI 3

21:20 Film The Land of Dreams

23:05 (anziché 23:30) Radix - Un viaggio identitario Ascoli Piceno (anziché Radix - Un viaggio identitario Chioggia, la piccola Venezia di Goldoni)

23:30 Cortometraggio Beauty Prima Vsione

00.00 TG3 Linea Notte

(Il cortometraggio Segni molto particolari, previsto alle 23:10, non sarà trasmesso)

