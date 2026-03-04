circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

04 marzo 2026 | 19.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

02:40 Telefilm Un passo dal cielo 2: “Facili prede” (anziché gli episodi previsti)

RAI 2

19:00 Telefilm 9-1-1 Lone Star: “Una casa divisa” (anziché “Fuori controllo”)

04:40 Telefilm Rex: “Il colore dell'acqua”

RAI 3

15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta

Immediata. A cura di Rai parlamento

16:00 (anziché 14:50) TG3 LIS

16:05 Tribune Elettorali - Confronti

In vista del Referendum del 22-23 marzo 2026 sulla legge costituzionale recante:

«Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare»

16:35 PIAZZA AFFARI

16:45 TG3 LIS

16:50 Rai Parlamento Telegiornale

16:55 Aspettando Geo

(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:50, non sarà trasmesso)

