Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
02:40 Telefilm Un passo dal cielo 2: “Facili prede” (anziché gli episodi previsti)
RAI 2
19:00 Telefilm 9-1-1 Lone Star: “Una casa divisa” (anziché “Fuori controllo”)
04:40 Telefilm Rex: “Il colore dell'acqua”
RAI 3
15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta
Immediata. A cura di Rai parlamento
16:00 (anziché 14:50) TG3 LIS
16:05 Tribune Elettorali - Confronti
In vista del Referendum del 22-23 marzo 2026 sulla legge costituzionale recante:
«Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare»
16:35 PIAZZA AFFARI
16:45 TG3 LIS
16:50 Rai Parlamento Telegiornale
16:55 Aspettando Geo
(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:50, non sarà trasmesso)