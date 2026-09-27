circle x black
Cerca nel sito
 

Raoul Bova ricorda la mamma Rosa, l'insegnamento: "Mi disse di sentirmi libero"

L'attore è stato ospite oggi nel salotto di Mara Venier a Domenica In

Raoul Bova - Domenica In
Raoul Bova - Domenica In
27 settembre 2026 | 16.38
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

"Mi disse di sentirmi libero, di vivere la mia vita fino in fondo". Raoul Bova, ospite oggi a Domenica In, ha ricordato la mamma Rosa, scomparsa nel 2019. Tra gli insegnamenti che più porta nel cuore c'è sicuramente una frase che l'attore non potrà mai dimenticare.

"Mamma è stata sempre mia complice, fino all'ultimo", ha detto, ricordando gli ultimi anni della madre, segnata da una malattia ai polmoni. L'attore ha poi ripercorso il rapporto tra i suoi genitori, rimasti insieme nonostante le difficoltà che avevano accompagnato il loro matrimonio.

L'attore ha ricordato le sue parole: "Nella vita fai una cosa: non fare come ho fatto. Io ho compromesso tanto della mia vita per stare in una situazione familiare che non mi piaceva tanto, ma l'ho fatto per voi, per i figli. Io non mi posso più rifare una vita quindi sentiti libero di vivere la tua vita fino in fondo, non ti sentire legato alle cose, perché i figli ti vorranno sempre bene", ha ricordato l'attore.

Parole che, alla luce della sua relazione con Rocío Muñoz Morales, assumono un significato particolare. I due si sono lasciati alla fine del 2025 dopo 12 anni insieme e due figlie, in una separazione arrivata dopo presunti tradimenti e audio rubati. Lo stesso Raoul Bova ha raccontato poi che il rapporto era ormai terminato da tempo.

"È stato un grande consiglio, perché ti ha dato la forza di prendere decisioni importanti della tua vita", ha commentato Mara Venier. Bova ha spiegato quindi il senso profondo delle parole della madre: "Non a favore dell'unione familiare sicuramente. Ma in molte occasioni le persone si ritrovano a stare con la famiglia anche se non sono felici. Lei voleva il mio bene, come ogni madre", ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mara venier luca argentero raoul bova domenica in raoul bova e rocio raoul bova fidanzata
Vedi anche
News to go
Imu e Tari, cambiano regole e scadenze
News to go
Nove donne uccise a Johannesburg, paura e ipotesi serial killer in Sudafrica
Silvio Berlusconi, i momenti più iconici della carriera del 'Cavaliere' - Video
Violento incendio in un palazzo a Roma: un morto - Video
Torna 'Passa dal Bsmt', Gazzoli: "Tedua primo ospite della stagione. Sanremo Giovani? Si torna sempre dove si è stati bene"
Enrico Brignano e la cena impossibile, lo sketch al telefono nasconde un annuncio
Centrosinistra, Graziano: "Accordo con M5S si troverà sulla difesa Ue" - Video
Festa di Roma, la direttrice artistica Paola Malanga: "Da Jovanotti a Morgan, la musica sarà protagonista" - Video
Russia, Salvini: "Attacco droni? Fake news, lavoriamo su caro vita" - Video
Suppletive Reggio Calabria, Cannizzaro: "Sono certo del risultato positivo del centrodestra" - Video
De Luca: "Il governo dovrebbe scusarsi altro che celebrarsi" - Video
Trump sfotte Biden e Xi ride, il 'retroscena' alla Casa Bianca - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza