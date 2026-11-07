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Caso Ravagnani, Carlucci in diretta dopo la polemica: "Ballando è una famiglia, uno di noi è stato aggredito"

La conduttrice ha sottolineato in apertura il clima di "fiducia" e di "rispetto" che caratterizza il rapporto tra il team del programma e i concorrenti

Milly Carlucci - fotogramma/ipa
Milly Carlucci - fotogramma/ipa
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07 novembre 2026 | 21.50
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

Milly Carlucci apre la puntata di Ballando con le stelle tornando sulla polemica che ha coinvolto Alberto Ravagnani dopo l'intervista a BellaMa', programma di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco. La conduttrice ha sottolineato in apertura il clima di "fiducia" e di "rispetto" che caratterizza il rapporto tra il team del programma e i concorrenti, ringraziando poi il cast per il successo della trasmissione.

“Un successo che nasce dal loro lavoro e dal rapporto di fiducia che c'è tra concorrenti e gruppo autorale. Si fidano di noi quando arrivano qui in diretta e magari si trovano in difficoltà davanti alla giuria, che ha il compito di stanarli. Ma soprattutto si fidano quando ci raccontano di loro stessi. Ognuno sa che il proprio racconto è personale e libero, avviene nel più profondo rispetto della propria individualità, senza mai nessuna forzatura, in un clima di grande fiducia e accoglienza”.

Poi fa riferimento direttamente alla vicenda che ha coinvolto l'ex prete: “Per questo siamo una grande famiglia, così stretta e unita. Quando un membro di una famiglia viene aggredito, è come aggredire l'intera famiglia. Questo è quello che abbiamo provato questa settimana. È il motivo per cui tutti noi ci siamo stretti attorno ad Alberto, non pubblicamente, ma gli abbiamo dato un abbraccio con grande solidarietà e rispetto per la grande persona che è”. Infine, la conduttrice ha ribadito i valori che da sempre contraddistinguono il programma: “Continuiamo per questa strada, nel segno del rispetto, dell'educazione, dell'accoglienza e dell'affetto”.

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