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Report, Ranucci: "Il mio in bocca al lupo? Ai colleghi di Spotlight, che sputano sangue con meno risorse"

Il giornalista risponde all'Adnkronos in merito all'auspicio dei due conduttori di 'Report', Di Pasquale e Piervincenzi, che si erano augurati di ricevere da lui un 'in bocca al lupo' per la nuova stagione

Sigfrido Ranucci - IPA
Sigfrido Ranucci - IPA
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05 novembre 2026 | 18.38
Ilaria Floris
LETTURA: 1 minuti

"Faccio in bocca a lupo ai ragazzi di 'Spotlight', che con passione e meno risorse stanno sputando sangue per realizzare un prodotto per il servizio pubblico". Lo dice all'Adnkronos Sigfrido Ranucci, interpellato in merito all'auspicio dei due nuovi conduttori di 'Report', Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, che stamane, alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di 'Report', si erano augurati di ricevere da lui il tifo per il debutto e un 'in bocca al lupo' per la partenza della nuova stagione della trasmissione, al via da domenica 8 novembre in prima serata su Rai3. "E ringrazio il mio nuovo direttore Federico Zurzolo", aggiunge poi Ranucci.

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