L'attore ha parlato del sostegno economica del milardario alla campagna elettorale di Trump
Robert De Niro 'sfotte' Elon Musk dopo le elezioni di midterm. "Nel 2024 Elon Musk ha speso circa 300 milioni di dollari per far eleggere Trump. E nell'ultima settimana ha investito quasi mezzo miliardo di dollari per sostenere i repubblicani alle elezioni di midterm. Come è andata a finire?", ha detto l'attore tra applausi e risate del pubblico, ironizzando sul sostegno del miliardario al presidente degli Stati Uniti durante la presentazione a New York di 'Musk', il documentario firmato da Alex Gibney. L'attore premio Oscar ha ricordato come il miliardario abbia speso centinaia di milioni di dollari per sostenere i suoi candidati repubblicani alle elezioni di metà mandato, vedendoli poi sconfitti alle urne.
De Niro ha poi fatto riferimento a un'altra cattiva notizia per 'Musk': l'annuncio, pubblicato su 'X', della fine della produzione del discusso Tesla Cybertruck prevista per la prossima estate. "Nella sfida tra il denaro di Musk e la democrazia, questa volta ha vinto la democrazia". Ma, "proprio come il suo grottesco Cybertruck, Musk non se ne andrà da nessuna parte. È un promemoria del fatto che, mentre celebriamo la netta bocciatura elettorale di Trump e del trumpismo, dobbiamo restare vigili". Anzi, "non solo vigili: dobbiamo essere pronti ad agire. Questo è un film importante. Spero che vi colpisca quanto ha colpito me e che contribuiate a diffonderne il messaggio". Presente all'evento, Il regista premio Oscar Gibney, che ha ringraziato De Niro: "Grazie, Bob, per tutto ciò che hai fatto per la resistenza".
'Musk', della durata di circa 4 ore, è ora disponibile sulle piattaforme VOD (video on demand). Distribuito nelle sale da Bleecker Street, il documentario ha incassato oltre 700 mila dollari al box office statunitense. Al momento, non è stata ancora annunciata una data di uscita per il mercato italiano. "Ammetto che ero un po' preoccupata prima di vedere il film per la prima volta. Voglio dire: quasi quattro ore, Alex, davvero?", ha scherzato Jane Rosenthal, co-fondatrice del Tribeca Festival insieme a De Niro, rivolgendosi al regista. "Quattro ore in compagnia di Elon Musk sono una richiesta impegnativa. Eppure è un film straordinariamente coinvolgente su un personaggio straordinariamente sgradevole. Un personaggio che non possiamo permetterci di ignorare". 'Musk', ha aggiunto, "mette a nudo l'uomo dietro il personaggio e non possiamo voltare lo sguardo altrove".