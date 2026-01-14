circle x black
Cerca nel sito
 

Romina Power: "Non volevo cantare Felicità, testo banale". L'autore: "Clamoroso autogol"

Cristiano Minellono, autore del brano Felicità, è stato ospite oggi in collegamento con La volta buona

Cristiano Minellono - La volta buona
Cristiano Minellono - La volta buona
14 gennaio 2026 | 17.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Clamoroso autogol". Così Cristiano Minellono, autore internazionale, ha commentato le recenti dichiarazioni di Romina Power sulla sua carriera con l'ex marito Al Bano. La cantante ospite dell’ultima puntata di 'Supernova' il podcast di Alessandro Cattelan ha ammesso di non essersi mai sentiva appagata del repertorio musicale di quel periodo: "La musica che faccio con Al Bano non è il mio genere, non è la musica che ascolto. Lo facevo perché faceva piacere agli altri. Ad esempio Felicità io non la volevo neanche incidere, la trovavo una canzone banale".

In collegamento con La volta buona, Minellone ha replicato duramente: "Romina Power ha tradito il suo pubblico. Io sono abituato a sentirmi dare dell'autore banale. Trovo che Romina ha sputato in un piatto dove ha mangiato, Felicità gli ha dato soddisfazioni e guadagni per oltre 40 anni. Un senso di rispetto per il suo pubblico doveva averlo", ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
la volta buona caterina balivo romina power supernova felicità al bano
Vedi anche
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza