circle x black
Cerca nel sito
 

Romina Power, polemica su Felicità: "Non la rinnego, continuo a cantarla"

La cantante ha messo in chiaro il significato delle sue parole

Romina Power - fotogramma/ipa
Romina Power - fotogramma/ipa
15 gennaio 2026 | 15.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Romina Power ha replicato alle polemiche nate dopo alcune sue recenti dichiarazioni sulla carriera musicale con l'ex marito Al Bano. La cantante, ospite dell'ultima puntata di 'Supernova' il podcast di Alessandro Cattelan aveva ammesso di non essersi mai sentita pienamente appagata del repertorio musicale di quel periodo, definendo 'Felicità' una "canzone banale".

Parole che hanno suscitato la reazione di Cristiano Minellono, l'autore del brano, che ha commentato senza mezzi termini in collegamento con 'La volta buona': "Romina Power ha tradito il suo pubblico. Io sono abituato a sentirmi dare dell'autore banale. Trovo che Romina ha sputato in un piatto dove ha mangiato, Felicità gli ha dato soddisfazioni e guadagni per oltre 40 anni. Un senso di rispetto per il suo pubblico doveva averlo".

La replica social

Poco dopo, sui social è intervenuta la stessa Romina Power che ha replicato alla critica concentrandosi proprio sul termine da lei utilizzato "banale". "Etimologicamente la parola 'banale' deriva dal francese antico banal e significa semplicemente qualcosa di comune, di neutro. Non è un termine offensivo. Purtroppo non tutti conoscono il significato delle parole", ha esordito la cantante. "Estrapolare una singola parola da un'intervista di un'ora, decontestualizzarla e usarla per costruire una polemica non è corretto e né professionale", ha continuato Power sostenendo che alle sue parole è stato attribuito un significato diverso.

Romina Power si è detta "affezionata alla canzone Felicità. L'ho sempre cantata e continuerò a farlo, perché vedere la gioia e l'emozione del pubblico rende prima di tutto me felice", ha detto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
romina power al bano felicità la volta buona
Vedi anche
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza