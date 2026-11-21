C'è un momento in cui si capisce che una canzone ha davvero sconfitto il tempo. E quel momento, per Ron, è arrivato passando dalle radio italiane del 1983 alle autoradio virtuali di Grand Theft Auto VI, il videogioco più chiacchierato del momento.

Il brano scelto è 'Hai capito o no?', che entra ufficialmente nella colonna sonora di GTA VI grazie alla presenza su Kaleidoscope FM, una delle emittenti radiofoniche che accompagneranno i giocatori lungo le strade assolate e spericolate di Vice City. Una destinazione decisamente inattesa per una canzone nata oltre quarant'anni fa, eppure perfettamente in linea con quella capacità tutta speciale della musica di reinventarsi continuamente.

La curiosità è doppia. Da una parte c'è il mondo blockbuster di Rockstar Games, un universo che da anni trasforma le sue stazioni radio in autentici templi della cultura pop. Dall'altra c'è Ron, uno dei cantautori più amati della musica italiana, che vede una sua interpretazione approdare in un contesto frequentato da milioni di giocatori in tutto il mondo.

A rendere ancora più particolare l'operazione è la collocazione del brano: 'Hai capito o no?' farà infatti parte della programmazione di Kaleidoscope FM, radio dedicata a una selezione di successi internazionali e guidata nel gioco dalla voce dell'attore premio Oscar Jeremy Irons, nei panni del DJ Dicky.

La canzone appartiene all'album live 'Tutti cuori viaggianti' ed è la versione italiana di 'I Can't Go for That (No Can Do)', celebre successo del duo Hall & Oates. Un ponte musicale tra Italia e Stati Uniti che, a distanza di decenni, trova una nuova vita nell'universo digitale.

"È una canzone che mi riporta a un periodo speciale della mia vita, quello della ricerca, della scoperta e dell'incontro con nuovi artisti e nuove sonorità", racconta Ron. "Mi fa rivivere tutto il mio grande amore per la musica angloamericana, che si è consolidato durante il mio lungo viaggio negli Stati Uniti in quei primi anni '80. Un viaggio straordinario attraverso l'America, durante il quale ho avuto l'opportunità di conoscere tanti grandi artisti, tra cui proprio Daryl Hall e John Oates. Questa canzone è contenuta nel mio primo album dal vivo, nato da una tournée particolarmente fortunata in cui mi piaceva sperimentare", aggiunge.

Non è soltanto una licenza musicale. È soprattutto l'incontro tra due immaginari lontanissimi sulla carta ma sorprendentemente compatibili: il cantautorato pop italiano degli anni Ottanta e una delle saghe videoludiche più influenti della storia dell'intrattenimento.

Così, mentre i giocatori sfrecceranno tra palme, grattacieli e inseguimenti nella nuova Vice City, potrebbe capitare di sentire partire proprio la voce di Ron. Accanto a 'Hai capito o no?' nella colonna sonora di GTA VI figura anche 'Kano - Another Life' del produttore romano Claudio Donato, segno di una presenza italiana tutt'altro che marginale nel fenomeno planetario dei videogiochi.