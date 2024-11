Rozsa Tassi e Rocco Siffredi sono sposati da 30 anni e fidanzati da 31. Oggi, sabato 16 novembre, la moglie dell'attore è stata ospite a Verissimo per la prima volta da sola per raccontarsi.

La storia di Rozsa Tassi

Rozsa Tassi nel salotto di Silvia Toffain ha parlato del suo matrimonio con Rocco Siffredi. Non è stato facile combattere i pregiudizi, ma l'amore ha vinto su tutto: "Io vedevo lui, la persona che era e non quello che faceva", ha detto la modella.

Per Rozsa la famiglia è la cosa più importante e sceglie ogni giorno l’amore sopra tutto il resto. “Io sono cresciuta da sola, ecco perché volevo la mia famiglia. Inizialmente non volevo sposarmi proprio per l’esempio che ho avuto nella mia infanzia”.

Rozsa Tassi e Rocco Siffredi si sono sposati nel 1994: "Prima di conoscere Rocco non sapevo nemmeno cosa fosse un film porno, anche perché io vengo dall’Ungheria e certe cose sono un tabù”. Riguardo alla loro relazione, Rozsa ha detto: “Non è stata facile, ma nemmeno difficile perché litighiamo come tutte le altre coppie. Ma insieme superiamo tutto”.

Rozsa ha parlato a Silvia Toffanin del difficile periodo che ha passato Rocco Siffredi quando era diventato dipendente dal sesso: “Io l'ho vissuta male questa cosa perché non me ne ha parlato, mi ha tenuto nascosto tutto e la fiducia è cominciata a sfumare. Ma io avevo basato il nostro rapporto sulla fiducia, quindi quello è stato un momento davvero difficile per noi. Il primo a parlarne è stato lui. Io gli ho detto che il problema era suo perché aveva lasciato il suo lavoro per la famiglia, per paura di deluderci, ma nessuno gli ha mai chiesto di farlo, quindi, gli ho detto di tornare a lavorare e così ha fatto”.

Parlando dei figli Lorenzo e Leonardo, Rozsa ha detto: "Sono dei ragazzi fantastici. Loro sono la mia gioia più grande. L’amore che non ho ricevuto io l’ho dato tutto a loro”.