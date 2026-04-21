Aveva 85 anni, dal loro legame di una vita sono nate le figlie Susanna e Carlotta

E' morta oggi, martedì 21 aprile, a Roma, Sagitta Alter, per oltre mezzo secolo al fianco di Gigi Proietti. Aveva 85 anni. A darne notizia lo staff dell'attore, scomparso nel 2020.

Come si conobbero e perché non si sposarono

Nata in Svezia nel 1941, aveva conosciuto Proietti nei primi anni '60, quando lavorava nella Capitale come guida turistica. Da quell’incontro nacque un legame, destinato a durare una vita intera. Nonostante oltre sessant’anni insieme e due figlie, Susanna e Carlotta, la coppia non si sposò mai per scelta. "Siamo antichi concubini", scherzava spesso Proietti, descrivendo con ironia un rapporto profondo, libero da formalità, ma fondato su complicità e rispetto reciproco.

La Fondazione Gigi Proietti

Negli ultimi anni, Sagitta Alter si era dedicata con impegno alla valorizzazione dell’eredità artistica dell’attore. Su sua iniziativa, nel 2021, era nata la Fondazione Gigi Proietti, con l’obiettivo di tutelarne la memoria e promuoverne le opere attraverso eventi, mostre, attività formative e premi dedicati al teatro e alle arti dello spettacolo.