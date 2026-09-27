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Samira Lui, il padre assente: "Ci ho provato ma nessun riscontro". E sulle nozze rimandate con Luigi: "Smentisco tutto"

La showgirl e modella è stata ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin a Canale 5

Samira Lui - Verissimo
Samira Lui - Verissimo
27 settembre 2026 | 17.05
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Samira Lui, ospite oggi a Verissimo, è tornata a parlare del rapporto con suo padre, una figura che non ha mai fatto parte della sua vita. Il papà della showgirl è infatti andato via di casa prima che lei nascesse e Samira è cresciuta senza di lui. La valletta de 'La Ruota della Fortuna' ha raccontato così la sua infanzia: "Io sono sempre stata circondata dall’amore. Mia madre è sempre stata una figura completa nella mia vita, ha fatto di tutto: mamma, papà, cugina, zia, tutto. Non vorrei dare un nome alla figura paterna, non esisteva per me perché io non ce l’avevo. Era la normalità per me".

Samira ha però provato, nel corso della sua vita, a conoscere quella persona e a instaurare un minimo rapporto con lui. Un tentativo che, tuttavia, non ha portato nessun risultato: "Non è cambiato nulla dopo che ho saputo delle cose. Mi sono tolta lo sfizio di provarci almeno. Non c’è stato nessun riscontro, nessuna volontà. Io ci ho provato, se l’altra persona non è aperta alla conoscenza va bene così. Ognuno si prende le proprie responsabilità".

Nella vita di Samira, però, c’è un punto fermo: Luigi Punzo. Negli ultimi mesi si era parlato di una possibile proposta di matrimonio e di nozze rimandate. Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, la showgirl ha però fatto chiarezza: "Non c’è stata nessuna proposta, o nozze rinviate. Smentisco tutto".

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