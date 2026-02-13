Sanremo, 1,9 mln di italiani hanno una canzone del festival come suoneria del cellulare

Sono oltre 1,9 milioni gli italiani che hanno scelto un brano sanremese come suoneria del proprio cellulare. E' quanto emerge dall’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca EMG Different, alla vigilia di Sanremo 2026, che prenderà il via al Teatro Ariston il 24 febbraio. Come fu sul palco nella scorsa edizione del Festival, anche in questa curiosa classifica al primo posto si piazza Olly con la sua 'Balorda nostalgia' (il brano vincitore di Sanremo 2025) con quasi 180.000 italiani che lo hanno scelto.

Alle sue spalle, distanziata di un soffio, un’altra protagonista del Sanremo 2025; il telefono squilla al suono de 'La cura per me' di Giorgia per più di 152.000 individui. Terza la vincitrice morale del Sanremo 2012, Arisa che con 'La Notte', nonostante siano passati ben 14 anni dall’uscita del brano, conquista la medaglia di bronzo con più di 118.000 suonerie.

Quarto posto per i 'Cuoricini' dell’ormai ex coppia Coma Cose, mentre al quinto posto troviamo Irama con la sua 'Lentamente' che precede di un soffio sia Diodato ('Fai Rumore') sia Mahmood ('Soldi'). Chiudono la top ten i The Kolors (settimi con 'Tu con chi fai l’amore'), Annalisa (Sinceramente) e ancora una volta Mahmood ('Tuta Gold'). Non si può non notare, però, l’undicesimo posto di Loretta Goggi e 'Maledetta primavera', soprattutto se si considera che fu cantata sulle assi del teatro Ariston nell’ormai lontano 1981. Quando si dice un successo duraturo.

Fino a qui i dati di chi ha già una suoneria sanremese, ma Facile.it ha voluto chiedere anche quale canzone, fra le vincitrici delle ultime 20 edizioni, gli italiani sceglierebbero per dare un suono speciale al loro cellulari. Primi, con grande margine di distacco, i Måneskin e 'Zitti e buoni' che raccolgono il consenso dell’11% del campione totale (pari a poco meno di 4,8 milioni di italiani), ma arrivano addirittura al 19% se si considerano soltanto i rispondenti con età compresa fra i 18 ed i 34 anni. Secondo si classifica Francesco Gabbani con 'Occidentali’s Karma' che precede un altro plurivincitore del Festival: Marco Mengoni con 'Due vite'.

A Sanremo, però, perdere non significa insuccesso, anzi. E allora, fra le canzoni che hanno partecipato al Festival, ma non hanno conquistato il trofeo, gli italiani intervistati non hanno dubbi: la suoneria migliore per il cellulare sarebbe 'Vita Spericolata' di Vasco Rossi (penultima al Sanremo 1983). Medaglia d’argento per Colapesce Dimartino e la loro 'Musica leggerissima' (quarti nel 2021) e bronzo per un vero mito della canzone italiana: Lucio Dalla con 'Piazza Grande' (ottavo nel 1972).

Quarto posto per le 'Donne' di Zucchero che al festival del 1985 arrivarono addirittura al 21esimo posto e che, invece, adesso precedono la 'Tuta gold' di Mahmood (sesto sul palco dell’Ariston nel 2024) e Andrea Bocelli ('Con te partirò', quarto posto nel 1995).

Settimo posto, ancora una volta per Giorgia e 'La cura per me' (arrivò sesta lo scorso anno al Festival), ottavo per 'La terra dei cachi' di Elio e le Storie Tese (furono secondi nel 1996), nono per Loretta Goggi e la sua 'Maledetta primavera' (seconda nel 1981 alle spalle di Alice e 'Per Elisa') e decimo per Arisa e 'La Notte' che precede di un soffio Lucio Corsi, undicesimo, con 'Volevo essere un duro' (seconda al Festival 2025 e quinta all’Eurovision dello stesso anno).