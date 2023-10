A Sanremo con Gerry Scotti? "Non lo so. Per adesso facciamo colazione insieme". Così Amadeus, ospite stasera di 'Cinque Minuti', ha risposto alla domanda di Bruno Vespa sull'ipotesi di una presenza del conduttore di Canale 5 a Sanremo 2024. "E poi vediamo, siamo amici da 40 anni", ha aggiunto Amadeus ripercorrendo gli anni di Radio Deejay quando Claudio Cecchetto lo volle nella squadra dell'emittente insieme appunto a Gerry Scotti, Fiorello e Jovanotti. E proprio Cecchetto, intervenuto con un videosaluto, ha invitato Amadeus a svelare con quale bugia lo convinse ad assumerlo. "Gli dissi che vivevo e lavoravo a Milano come doppiatore, perché lui non voleva dj che vivevano in altre città e poi avevano nostalgia e se ne andavano", ha confessato Amadeus. "Mi diede il programma delle 9 del mattino e io ogni mattina mi svegliavo alle 4.30 perché in realtà continuavo a vivere a Verona", ha aggiunto.