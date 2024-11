Alessandro Cattelan sarà tra i co-conduttori della serata finale del Festival i Sanremo 2025. L’annuncio a sorpresa è arrivato durante la conferenza di presentazione di ‘Sanremo Giovane’ che parte da domani con la conduzione dello stesso Cattelan. Il conduttore ha però voluto puntualizzare sulle ricorrenti voci su una sua possibile conduzione del Festival.

La co-conduzione della serata finale del Festival di Sanremo “non la vivo come una promozione. La vivo come una proposta bella, interessante che faccio con grandissima gioia, grande carica e grande gratitudine nei confronti di Carlo (Conti, ndr) ma è una parte del lavoro. Non è un avvicinamento a, non è una crescita, non è una promozione. È una cosa bella”, conclude.