La supermodella russa sarà al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini

Irina Shayk è la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026 di stasera, giovedì 26 febbraio. La top model russa affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini, portando sul palco dell’Ariston il fascino internazionale di una delle supermodelle più celebri degli ultimi vent’anni. Per Shayk "è un sogno che diventa realtà", come ha scritto sui social.

Irina Shayk, chi è

Nata nel 1986 a Emanželinsk, negli Urali, Irina Valer’evna Šajchlislamova — questo il suo nome completo — è figlia di un minatore tataro e di un’insegnante di musica russa. "La musica è stata la mia prima lingua", ha raccontato più volte: a sei anni suonava già il pianoforte, a nove studiava in una scuola musicale. La morte del padre, quando aveva appena quattordici anni, segnò un periodo difficile per la famiglia, costretta a reinventarsi per andare avanti.

Dopo il diploma si trasferisce a Čeljabinsk, dove abbandona gli studi di marketing per seguire la sorella in una scuola di estetica. È lì che viene notata da un’agenzia locale: nel 2004 vince il concorso Miss Čeljabinsk e inizia una carriera che la porterà sulle copertine di riviste internazionali e nelle campagne di marchi come Intimissimi, Guess, Lacoste, L’Oréal, Givenchy, Max Mara. Dal 2007 al 2016 è una presenza fissa della Sports Illustrated Swimsuit Issue, diventando una delle modelle più riconoscibili al mondo. Nel 2014 debutta anche al cinema, accanto a Dwayne Johnson, in Hercules – Il guerriero. Sfila per maison prestigiose come Givenchy alla Fashion Week di Parigi e partecipa al Victoria's Secret Fashion Show. È volto di campagne per Pronovias, Agent Provocateur, L'Oréal, Alberta Ferretti, Max Mara e molti altri marchi internazionali.

Icona globale, protagonista di campagne firmate da fotografi come Steven Meisel e Luigi & Iango, Irina Shayk ha attraversato moda, cinema e pop culture, diventando un volto familiare anche fuori dalle passerelle.

La vita privata

A contribuire alla sua fama anche le sue love story: dal 2010 al 2015 ha avuto una relazione con il calciatore Cristiano Ronaldo, conosciuto durante una campagna per Armani Exchange. Dal 2015 al giugno 2019 è stata legata all'attore Bradley Cooper, da cui nel 2017 ha avuto una figlia, Lea de Seine Shayk Cooper. La coppia si separa nel 2019, mantenendo però un rapporto sereno per il bene della bambina.

Dopo la fine della relazione con Cooper, i media parlano di un possibile legame con Kanye West, indiscrezione mai confermata ufficialmente dalla modella.