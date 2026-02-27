circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo 2026, Eros Ramazzotti show: cosa è successo nel fuorionda

Il cantante ieri è stato super ospite al Festival di Sanremo con Alicia Keys

Eros Ramazzotti e Alicia Keys - fotogramma/ipa
Eros Ramazzotti e Alicia Keys - fotogramma/ipa
27 febbraio 2026 | 12.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Eros Ramazzotti show. Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026, il cantante è stato super ospite insieme alla star internazionale Alicia Keys per cantare 'L'Aurora'. Tutto era pronto, la cantante era seduta al pianoforte quando però un problema tecnico ha interrotto la performance dopo le prime note: “Stop, stop. Non riesco a sentire in cuffia”, ha detto Keys. Accanto a lei, Ramazzotti che ha provato subito ad alleggerire la situazione con una battuta: “Il bello della diretta”.

Carlo Conti, tempestivamente, è intervenuto anticipando un blocco pubblicitario, per consentire ai tecnici di provvedere a ripristinare il problema. E durante i pochi minuti di pubblicità, Eros Ramazzotti nel fuorionda ha intrattenuto il pubblico con la sua solita ironia. "Ma il pianoforte almeno c'è?", ha scherzato il cantante assicurandosi della presenza dello strumento per suonare, anche se era sotto ai suoi occhi.

"Vorrei farvi vedere - ha detto al pubblico dell'Ariston - cosa c'è qui dietro, hanno speso miliardi e poi c'è un cavo...", ha continuato avvicinandosi agli strumenti tecnici, subito richiamato ironicamente da Conti. "Non toccare niente".

Il conduttore ha poi smorzato l'imbarazzo con una battuta: "Che figura... mi sono scusato con Alicia eh". "L'ho fatto di proposito per farti stare più sul palco", ha aggiunto il conduttore rivolgendosi al cantante. Ramazzotti ha continuato il suo show tra battute e canzoncine intrattenendo così il pubblico, prima di potersi esibire questa volta senza problemi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Festival di Sanremo 2026 Eros Ramazzotti show problema tecnico
Vedi anche
Sanremo, fuga dall’Ariston in tandem per Maria Antonietta e Colombre - Video
Sanremo, Patty Pravo: “Altro che diva, sono un frugolotto” - Video
Ex Ilva, tribunale ordina stop attività area a caldo per tutelare la salute
Sanremo in delirio, Sal Da Vinci canta tra i fan 'Per sempre sì' - Video
News to go
Oleoturismo, +37% esperienze legate all'olio tra il 2021 e il 2024
Fiorello candida Catania a Capitale della Cultura - Video
News to go
Sciopero aerei e treni oggi e domani, ritardi e cancellazioni
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video
News to go
Bonus donne rinnovato per il 2026, come funziona
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza