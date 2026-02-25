circle x black
Sanremo, Laura Pausini 'dark edition': scende le scale e il web vede Morticia Addams

Su X c’è chi parla di "stesse vibes di Morticia Addams" e chi ribattezza la pop star “Morticia Addams Pausini”

25 febbraio 2026 | 16.57
Redazione Adnkronos
Al Festival di Sanremo 2026 c’è chi punta sulle canzoni, chi sul macinare punti al Fantasanremo e poi c’è Laura Pausini, che riesce a far parlare di sé anche solo scendendo le scale. Tra doppi sensi e un guardaroba che finisce in trending topic in tempo reale, la co‑conduttrice ha regalato al Festival una serie di siparietti che hanno acceso l’Ariston e i social.

L’ultimo look - un elegantissimo abito in velluto firmato Giorgio Armani - abbinato ai suoi lunghissimi capelli neri lasciati sciolti e liscissimi ha fatto il giro del web in un lampo. E da lì al paragone con Morticia Addams il passo è stato brevissimo: non solo la Morticia iconica di Catherine Zeta‑Jones nella serie 'Mercoledì', ma anche quella storica interpretata da Anjelica Huston nei film cult degli Anni 90.

Sul social X rimbalzano commenti di ogni tipo: c’è chi parla di "stesse vibes di Morticia Addams" e chi ribattezza la pop star “Morticia Addams Pausini”.

