Malika Ayane è una delle 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026. La cantante torna in gara alla kermesse canora per la sesta volta, con il brano 'Animali notturni'. Nel corso delle sue partecipazioni, ha vinto due volte il Premio della Critica Mia Martini nel 2010 e nel 2015.

Malika Ayane, chi è

Malika Ayane, classe 1984, secondogenita di padre marocchino e di madre italiana, è cresciuta con la sorella maggiore a Milano. Dopo aver cantato per diversi anni nel coro delle voci bianche del Teatro alla Scala di Milano, nel 2007 firma un contratto discografico con l'etichetta Sugar Music, pubblicando l'anno successivo il suo primo album, da cui fu estratto il singolo Feeling Better.

Durante la sua carriera Malika Ayane ha collezionato numerosi riconoscimenti tra cui quattro Wind Music Awards e numerose candidature, come quelle per il Premio Tenco, il Nastro d'argento, gli MTV Europe Music Awards e gli MTV Awards.

La protesta

Parecchio discussa fu la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2010 con il brano 'Ricomincio da qui', che ha vinto il Premio della Critica Mia Martini e il Premio della Sala Stampa Radio e Tv Lucio Dalla. La cantante si classificò al quinto posto, scatenando la rivolta dell'orchestra che stracciò platealmente gli spartiti in contestazione del televoto.

La vita privata

Malika Ayane è diventata mamma a 21 anni della piccola Mia, nata dalla relazione con il suo primo compagno, di cui non si conosce l'identità. In una vecchia intervista Malika Ayane aveva spiegato che lei era rimasta incinta dopo appena 6 mesi di relazione. Dopo la nascita della figlia, tuttavia, però qualcosa tra i due si è rotto. La cantante ha scelto comunque di crescere da sola sua figlia.

L'amore con Cremonini

Nel 2009 è nata una relazione tra Malika Ayane e il collega Cesare Cremonini. I due si sono incontrati in circostanze durante un evento al Quirinale. "Il nostro incontro fu bellissimo ci conoscemmo al Quirinale per un evento in cui dovevamo incontrare Napolitano. Dopo aver omaggiato il presidente sgattaiolammo per i corridoi del Palazzo eludendo la sorveglianza…Per conoscerci meglio, ci nascondemmo dietro a una tenda accanto a una finestra illuminata dal sole di Roma", aveva raccontato Cremonini qualche anno dopo.

Ad ottobre del 2010 si diffondo le prime voci di crisi. É il settimanale Chi a dare l'indiscrezione della fine della loro storia d'amore. La conferma definitiva arriva nel febbraio 2011, quando Novella 2000 pubblica le foto di Malika accanto a un altro uomo, il regista Federico Brugia, con cui la cantante convola a nozze già nel maggio del 2011. Il loro è un matrimonio-lampo (segretissimo) a Las Vegas. Una favola d'amore conclusa nel 2016. Due anni dopo Malika si fidanza con il manager Claudio Fratini. Il rapporto prosegue tra alti e bassi, finché la coppia non decide di troncare nel 2022, periodo in cui la cantante ha vissuto a Berlino.

'Animali notturni', testo e significato

Il brano parla dell'amore maturo, della bellezza di potersi scegliere. "Il tutto raccontato con una serie di suggestioni che danno l'idea del dinamismo del mondo e della vita", ha raccontato la cantante a 'Tv Sorrisi e Canzoni'.

Siamo tutti in pace con i sensi degli altri

Con i nostri invece non sappiamo che farci

Ed io che resto qui a perdermi

A parlare di te

Anche nei vicoli, vicinissimi

Non riusciamo a trovarci

E vorrei sapere cosa fai

Ma non è male questa nostalgia, lo sai

Che ci perdoniamo sempre

E siamo sconosciuti per la gente

Che non ci capirà mai

Lo vedi, io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Io e te

Facciamo paura

Troviamo una scusa

Per scomparire

Che dire

Ignora la parola fine

Che non so più a chi appartengo se vai via

Io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Sai potrei svegliarmi con te ogni mattina

E guardare l'alba come fosse la prima

Addormentiamoci davanti a un film

Se vuoi dormire con me

Quando mi guardi fai voragini

Ed io non mi difendo più

Fuori è pieno di persone, ma lo sai

Che nessuno ci capirà mai

Lo vedi, io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Io e te

Facciamo paura

Troviamo una scusa

Per scomparire

Che dire

Ignora la parola fine

Che non so più a chi appartengo se vai via

Io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Ti giuro che non so più

Come dirtelo

Ma appena tu te ne vai

Manca ossigeno

Il cielo è bellissimo

Dammi la mano che andiamo in un posto qualunque

Non serve sia lontanissimo

Per scomparire

Che dire

Ignora la parola fine

Che non so più a chi appartengo se vai via

Io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni