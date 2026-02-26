circle x black
Sanremo 2026, Vincenzo De Lucia chi è: l'imitatore di Laura Pausini

Da 'Stasera tutto è possibile' al palco dell'Ariston

Vincenzo De Lucia - fotogramma/ipa
Vincenzo De Lucia - fotogramma/ipa
26 febbraio 2026 | 23.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Vincenzo De Lucia torna questa sera, giovedì 26 febbraio, sul palco del Festival di Sanremo 2026 per vestire ancora una volta i panni di Laura Pausini e non solo... Attore, imitatore e regista teatrale, De Lucia è un volto ormai familiare per il pubblico televisivo, soprattutto per gli affezionati di ‘Stasera tutto è possibile’.

Vincenzo De Lucia, chi è

Nato a Napoli nel 1987. La carriera di De Lucia nasce in teatro, dove si forma come attore, sceneggiatore e regista. Il debutto televisivo risale al 2010 su Rai 3 con lo spettacolo musicale ‘Marialuna… una vita tutta in salita!’. Poi l’approdo a Made in Sud, dove l’imitazione di Maria De Filippi lo fa conoscere al grande pubblico.

Il 2020 segna un ulteriore salto di popolarità grazie alla partecipazione fissa a Domenica In, accanto a Mara Venier: le sue performance diventano virali e ne consolidano il successo. Dal 2023 entra nel cast di 'Stasera tutto è possibile' diventando presenza fissa nel programma di Stefano De Martino: l’imitatore napoletano ha conquistato il pubblico grazie alle sue imitazioni.

Il suo cavallo di battaglia resta Maria De Filippi, personaggio che interpreta fin dai tempi di Made in Sud, ma nel suo repertorio figurano anche Mara Venier, Barbara D'Urso, Ornella Vanoni e Silvia Toffanin, oltre a molte altre protagoniste della televisione italiana.

La vita privata

In una recente intervista a Verissimo, l’attore ha dichiarato di essere single e di voler mantenere la sfera personale privata. Tuttavia, De Lucia si è lasciato andare a un momento di commozione parlando del profondo legame con la nonna, figura centrale nella sua vita: “È stata un faro, mi ha insegnato tutto sull’amore con il suo esempio”.

È stata lei, insieme al resto della famiglia, a sostenerlo fin dagli inizi: “Mi cuciva gli abiti. Hanno sempre creduto nel mio sogno”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
