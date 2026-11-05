La Gialappa's Band condurrà il ControFestival, la trasmissione che sostituirà il DopoFestival e accompagnerà il pubblico al termine delle serate del Festival con il consueto stile ironico e irriverente che da anni ne contraddistingue il racconto televisivo. Ad annunciarlo è il conduttore e direttore artistico Stefano De Martino nell'edizione delle 20 del Tg1. Per i 'gialappi' Giorgio Gherarducci e Marco Santin si tratta di un ritorno alla kermesse a oltre dieci anni dall’ultima volta. Nel 2016 e nel 2017, infatti, erano approdati all'Ariston alla conduzione del ‘DopoFestival’, al fianco di Nicola﻿ Savino.

"Il direttore artistico ha cancellato con un colpo di spugna un'altra pietra miliare della competizione canora. Al termine delle serate del festival non ci sarà il tradizionale e tanto atteso DopoFestival", dice Stefano De Martino nei panni di un conduttore del Tg1 per fare un nuovo annuncio su Sanremo 2027, prima di essere interrotto dalle voci di Giorgio Gherarducci e Marco Santin: "Scusi buon uomo, abbiamo una cattiva notizia e una buona. Iniziamo con la cattiva: il direttore artistico ci sembra un incapace totale, perciò siamo molto in apprensione per le sorti del Festival", dicono i 'gialappi' nel loro inconfondibile stile.

La buona notizia "è che lei è un giornalista serio del Tg1. Ha dato una notizia vera perché veramente non ci sarà Dopofestival ha dato notizia a metà perché poi dopo Festival ci sarà il contro Festival", dicono ancora Gherarducci e Santin. "E chi lo conduce?", chiede l'anchorman De Martino. "La Gialappa's Band", dicono i 'gialappi', che aggiungono: "Non ci crede? Lo vada a chiedere a quel pagliaccio del direttore artistico...se lo trova", concludono salutando De Martino con una pernacchia.

Il rapporto tra la Gialappa's - ora un duo dopo l’uscita di Carlo Taranto - e il Festival di Sanremo affonda le radici nel 2001, quando il trio debuttò su Rai Radio2 con 'Rai dire Sanremo', fortunato appuntamento radiofonico che commentava in diretta la kermesse con l'ironia dissacrante diventata il loro marchio di fabbrica.

L'esperimento proseguì fino al 2009. Dopo una pausa nel 2010, la Gialappa's approdò nel 2011 su Rtl 102.5 con 'Noi dire Sanremo'; nel 2012 seguì soltanto la finale del Festival su R101 con 'Mai dire Sanremo', mentre nel 2013 commentò tre delle cinque serate all'interno del programma 'Stile Libero'. Nel 2014 tornò poi su Rtl 102.5 con 'Noi dire Sanremo', per poi interrompersi l'anno successivo. Intanto il Festival affidato a Stefano De Martino, in programma dal 16 al 20 febbraio 2027, continua a prendere forma. Dopo l'annuncio dei The Jackal alla guida del PrimaFestival, con la Gialappa's si aggiunge un nuovo tassello all'organizzazione della kermesse.