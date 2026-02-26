Eurovision, i primi 10 finalisti di San Marino Song Contest: da Boy George a Dolcenera e Rosa Chemical

E' stato svelato il cast dei primi 10 finalisti che si contenderanno la vittoria al San Marino Song Contest. L'appuntamento è per il 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana per la serata conclusiva della kermesse, che sarà trasmessa in diretta su San Marino Rtv e in streaming su RaiPlay, con copertura radiofonica su Rai Radio 2. A condurre l'evento sarà Simona Ventura, sotto la direzione artistica di Massimo Bonelli. I 10 artisti, selezionati come "Wild Card", accedono direttamente alla finale e rappresentano un mix eclettico di stili e provenienze. Tra i nomi spiccano grandi ritorni sulla scena musicale, icone internazionali e protagonisti delle ultime edizioni del Festival di Sanremo italiano. Ecco la lista ufficiale dei finalisti e dei loro brani: Andreas Habibi ft. Aura (Emirati Arabi Uniti) - ‘All we need is love’; Dolcenera (Italia) - ‘My love'; Edward Maya ft. William Imola’ (Romania/Italia) - Balla; Inis Neziri (Albania) - In My Head’; Kelly Joyce (Francia) - Oh la là; L'Orchestraccia (Italia) - ‘Cara madre mia’; Molella ft. Maxe (Italia) - ‘Fever’; Paolo Belli (Italia) - ‘Bellissima’; Rosa Chemical (Italia) - Mammami e Senhit ft. Boy George (Italia/Inghilterra) - Superstar.

A decretare il vincitore che rappresenterà San Marino all'Eurovision Song Contest 2026 di Vienna sarà una Giuria presieduta da Federica Gentile, conduttrice, autrice radiofonica e televisiva e critico musicale e affiancata da Roberto Sergio, Direttore Generale Rai e Direttore Generale RTV San Marino, Mario Andrea Ettorre, Direttore Marketing Siae, Massimo Zanotti, maestro d'orchestra, musicista e arrangiatore e Beppe D'Onghia, produttore, autore, arrangiatore e direttore d'orchestra al Festival di Sanremo. Grande novità dell'edizione 2026 è l'introduzione di una Giuria di Qualità, composta da Iva Zanicchi, cantante e conduttrice, tra le voci più iconiche della musica italiana, vincitrice di tre Festival di Sanremo, Morgan, musicista, autore e produttore, figura centrale e anticonvenzionale della scena musicale italiana e Red Ronnie, storico giornalista musicale e conduttore televisivo, da decenni punto di riferimento del racconto pop e rock in Italia.

La Giuria di Qualità, introdurrà uno sguardo autorevole e indipendente sulle proposte in gara e arricchirà ulteriormente il profilo culturale della manifestazione. Il percorso verso la Finale si sviluppa anche attraverso il Dreaming San Marino Song Contest, il contest internazionale che ha raccolto candidature da tutto il mondo. Le semifinali, in onda il 4 e 5 marzo su San Marino Rtv, saranno condotte da Maddalena Corvaglia e Marco Carrara. I 40 artisti selezionati si esibiranno in due serate da 20 concorrenti ciascuna. Al termine di ogni appuntamento verranno scelti 5 finalisti, per un totale di 10 artisti che accederanno alla Finale e si uniranno alle 10 "Wild Card". La giuria dedicata a selezione dei finalisti è composta da Massimo Bonelli, direttore artistico di San Marino Song Contest; Joseph Cauchi, producer, manager, creative director and HoD Malta at Eurovision 2026; Tomislav Steng, producer of Dora, HoD of Croatia, Eurovision Reference Group Member. Il Dreaming Contest e organizzato dalla società di Danny Montesi, referente per San Marino nei rapporti con EBU/Eurovision, e rappresenta il percorso ufficiale di accesso alla competizione.