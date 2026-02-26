circle x black
Sanremo, con Lapo/Pantani tempesta di strafalcioni all'Ariston

E il violino diventa "ukulele da clavicola"

Ubaldo Pantani a Sanremo 2026 - Fotogramma /Ipa
26 febbraio 2026 | 22.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una tempesta di congiuntivi sbagliati e di strafalcioni sul festival si abbatte su Sanremo con l'arrivo del Lapo Elkann di Ubaldo Pantani. Pantani scende le scale con un completo tricolore e scambia Carlo Conti per Fabio Fazio: "Senza tavolo e senza acquario c'è più spazio". Il conduttore e direttore artistico del festival lo corregge: "Sono Carlo Conti".

Lapo/Pantani si scusa e argomenta: "E' vero, Rai 9 fa parte del grande bouquet sky, un'eccellenza italiana". Conti si complimenta per il look tricolore e lui spiega: "Ho voluto rendere omaggio al Made in Italy. Moda, cibo - in quest'ordine perché se il cibo va su moda ci si macchia - la grande musica e il grande genio italiano: Leonardo Da Vinci, Guglielmo Marconi, Galileo Galilei... e tanti altri aeroporti", dice il comico scatenando le risate della platea.

Poi inanella una serie di errori su regolamento e cast del festival ("stasera 15 Big perché gli altri 15 sono stati eliminati", "i The Kolors, una band inglese che ha deciso di imparare il napoletano così bene"), fino all'esilarante saluto ad una violinista dell'orchestra di Sanremo: "Vorrei fare i complimenti alla signora che suona l'ukulele da clavicola...".

