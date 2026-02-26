Sanremo, dalle risate con Lillo e Pilar al ‘giallo’ su Fedez e Achille Lauro: videonews dalla nostra inviata

Passata l’emozione della prima, nella seconda serata il festival si è rilassato ed ha regalato finora i momenti più divertenti. Da Pilar Fogliati e le sue interpretazioni di personaggi femminili surreali e ormai iconiche a Lillo Petrolo, il vero mattatore della serata. Da ballerino ad ancora più improbabile cantante, ha tenuto il palco in modo sorprendente ed ha regalato al festival l’ossigeno della quota “intrattenimento” che ancora mancava. E poi il ‘giallo’ del cambio di scaletta, secondo cui Achille Lauro avrebbe dovuto presentare Fedez e Masini ma al momento dell’uscita sul palco, l’artista non si è presentato lasciando il compito a Conti e Pausini.

Stasera riflettori puntati su Irina Shayk, Ubaldo Pantani, e gli ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys.