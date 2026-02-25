circle x black
Sanremo, ecco la Top 5 della prima serata per Sala Stampa, Tv e Web

Le prime cinque canzoni in testa alla classifica annunciate in ordine casuale

25 febbraio 2026 | 01.38
Redazione Adnkronos
Carlo Conti ha svelato le prime cinque canzoni in testa alla classifica provvisoria della prima serata Sanremo 2026. A votare solo la Sala Stampa, Tv e Web.

I brani sono stati annunciati in ordine casuale, senza mostrare la posizione di ognuno. Si tratta di Arisa con 'Magica Favola', Fulminacci con 'Stupida Sfortuna', Serena Brancale con 'Qui con me', Ditonellapiaga con 'Che Fastidio!' e Fedez e Masini con 'Male Necessario'.

