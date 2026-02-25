circle x black
Sanremo, Fiorello commenta il fisico di Tiziano Ferro: "Non per fare bodyshaming..."

Nel Festival 2020 condotto da Amadeus, il cantante di Latina e lo showman siciliano arrivarono allo scontro: una frizione nata da una battuta

25 febbraio 2026
"Non vogliamo fare bodyshaming ma Tiziano qualche chiletto in più l’ha messo". A parlare è Fiorello commentando in diretta Instagram il fisico di Tiziano Ferro, super ospite della prima serata del Festival di Sanremo, dopo l’esibizione. Poi prova a smorzare: "Ci sta, siamo tutti così…io sono una specie elastico", conclude. 

Nel Festival 2020 condotto da Amadeus, il cantante di Latina e lo showman siciliano arrivarono allo scontro: una frizione nata da una battuta e subito amplificata dai social. Durante la seconda serata, Ferro scherzò in diretta con il conduttore dicendo: “Ama è l’una, vogliamo fa’ qualcosa domani?", infastidito dalla lunghezza degli interventi di Fiorello. Poi aggiunse: “hashtag Fiorello statte zitto”. La battuta diventò immediatamente virale. Secondo le ricostruzioni da dietro le quinte, Fiorello non avrebbe affatto gradito le parole del cantante. Sulla vicenda intervenne Amadeus che, in conferenza stampa, lanciò l’hashtag “Fiorello parla quanto vuoi”, lasciando intuire chiaramente da che parte stesse.

