Sanremo, il referendum sulla giustizia al Festival: "Andate a votare"

Malika Ayane: "Politica e magistratura devono restare separate". Leali: "Voto sì"

Fausto Leali e Malika Ayane
26 febbraio 2026 | 17.21
Redazione Adnkronos
Sì o no? Il referendum per la riforma sulla giustizia sbarca a Sanremo 2026 e i cantanti, almeno qualcuno, risponde alle domande sul voto del 22-23 marzo. "Andrò a votare, come sempre, invito sempre tutti ad andare a votare e penso che ci siano dei motivi per cui politica e magistratura debbano restare separate", dice Malika Ayane, in gara al Festival con la canzone 'Animali notturni'. La risposta dell'artista, sollecitata dai giornalisti in conferenza stampa, sembra orientata al No.

Opposta la posizione di Fausto Leali, che nella seconda serata del Festival è stato premiato per i 60 anni di una straordinaria carriera. Il cantante voterà sì, come ha detto al giornalista Paolo Giordano in un'intervista a 'Il Giornale' sottolineando che lo farà "per cambiare le cose che non vanno". Il cantante più black della musica italiana si dice "favorevole alla riforma Nordio".

