Sanremo in stalla, 250 bufale ascolteranno i brani in gara

Anche le bufale 'seguono' Sanremo. Saranno 250 gli animali che ascolteranno le canzoni del Festival all’interno delle loro stalle, in località Torcino di Capua, in provincia di Caserta. Obiettivo: osservare eventuali effetti su calma, comportamento e produzione di latte, materia prima della Mozzarella di Bufala Campana Dop. L'originale iniziativa è delle Fattorie Garofalo, primo allevatore al mondo di bufale di razza mediterranea italiana e primo produttore di Mozzarella di Bufala Campana Dop.

La musica sarà diffusa in fasce orarie definite e a volume contenuto come forma di arricchimento ambientale. L’iniziativa sarà controllata con lo scopo di osservazione degli effetti sul benessere degli animali. Alla base dell’iniziativa - riferiscono dal Gruppo campano Fattorie Garofalo - ci sono alcuni studi di settore per gli animali d'allevamento ed osservazioni scientifiche secondo cui musica lenta e rilassante può contribuire a ridurre lo stress negli animali da latte e, in alcuni casi, essere associata ad incrementi produttivi medi intorno al 3% e ad una mungitura più regolare.

Un approccio che si inserisce in un contesto più ampio. Per Fattorie Garofalo il benessere animale rientra nella gestione ordinaria degli allevamenti e si traduce in attenzione quotidiana agli animali, cura degli ambienti e formazione del personale incaricato di seguirne le esigenze, con ricadute dirette sull’organizzazione e sul funzionamento della filiera.