Sanremo in stalla, 250 bufale ascolteranno i brani in gara

L'esperimento si basa su studi di settore che hanno evidenziato l'effetto della musica sulla produzione di latte

24 febbraio 2026 | 16.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Anche le bufale 'seguono' Sanremo. Saranno 250 gli animali che ascolteranno le canzoni del Festival all’interno delle loro stalle, in località Torcino di Capua, in provincia di Caserta. Obiettivo: osservare eventuali effetti su calma, comportamento e produzione di latte, materia prima della Mozzarella di Bufala Campana Dop. L'originale iniziativa è delle Fattorie Garofalo, primo allevatore al mondo di bufale di razza mediterranea italiana e primo produttore di Mozzarella di Bufala Campana Dop.

La musica sarà diffusa in fasce orarie definite e a volume contenuto come forma di arricchimento ambientale. L’iniziativa sarà controllata con lo scopo di osservazione degli effetti sul benessere degli animali. Alla base dell’iniziativa - riferiscono dal Gruppo campano Fattorie Garofalo - ci sono alcuni studi di settore per gli animali d'allevamento ed osservazioni scientifiche secondo cui musica lenta e rilassante può contribuire a ridurre lo stress negli animali da latte e, in alcuni casi, essere associata ad incrementi produttivi medi intorno al 3% e ad una mungitura più regolare.

Un approccio che si inserisce in un contesto più ampio. Per Fattorie Garofalo il benessere animale rientra nella gestione ordinaria degli allevamenti e si traduce in attenzione quotidiana agli animali, cura degli ambienti e formazione del personale incaricato di seguirne le esigenze, con ricadute dirette sull’organizzazione e sul funzionamento della filiera.

Sanremo bufale musica allevamento Mozzarella di Bufala Campana Dop
