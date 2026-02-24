La cantante stava per presentare il prossimo artista in gara
Chi fa da sè... fa per tre! Sul palco del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini stava per presentare il prossimo artista, Dargen D'Amico: "Un artista con ironia tagliente e ritmi...". Peccato che la co-conduttrice è stata interrotta dalle risate del pubblico presente all'Ariston e non ha potuto finire la frase.
"Anche io voglio ridere, che è successo?", ha detto la cantante divertita e un po' spiazzata. In realtà, alle sue spalle Dargen D'Amico stava già per fare il suo ingresso sul palco dalle scale, facendo così un 'auto spoiler' al pubblico. Quando il cantante si è reso conto di aver interrotto la presentazione ha fatto qualche passo indietro... ma troppo tardi. "E allora diciamolo: Dargen D'Amico!", ha urlato Pausini. Il cantante ha fatto così il suo debutto sul palco senza bisogno di presentazioni.