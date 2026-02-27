Sanremo, le nonne di Ostuni 'scatenatissime' sulle note di Sal Da Vinci ed Elettra Lamborghini

"Sal Da Vinci sposaci". Con questa frase le famose nonne di Ostuni dell'Associazione Il Filo di Arianna tornano in pista 'scatenatissime' sulle note di 'Per sempre sì' di Sal Da Vinci, che ha già conquistato tutti dentro e fuori dall'Ariston. Non è la prima volta che le signore condividono sui social le loro coreografie. Qualche tempo fa, hanno condiviso quella di 'Anema e core', brano di Serena Brancale in gara a Sanremo 2025 ed 'Espresso Macchiato' di Tommy Cash.

'Per sempre sì', però, non è l'unico brano in gara quest'anno a Sanremo ad aver 'acceso' le nonne di Ostuni. Sul loro profilo Instagram hanno inoltre condiviso la coreografia di 'Voilà' di Elettra Lamborghini.