Sanremo, le nonne di Ostuni 'scatenatissime' sulle note di Sal Da Vinci ed Elettra Lamborghini

Le signore dell'Associazione Il Filo di Arianna tornano in pista dopo la coreografia di 'Espresso Macchiato' di Tommy Cash

Sanremo, le nonne di Ostuni 'scatenatissime' sulle note di Sal Da Vinci ed Elettra Lamborghini
27 febbraio 2026 | 10.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 6 minuti

"Sal Da Vinci sposaci". Con questa frase le famose nonne di Ostuni dell'Associazione Il Filo di Arianna tornano in pista 'scatenatissime' sulle note di 'Per sempre sì' di Sal Da Vinci, che ha già conquistato tutti dentro e fuori dall'Ariston. Non è la prima volta che le signore condividono sui social le loro coreografie. Qualche tempo fa, hanno condiviso quella di 'Anema e core', brano di Serena Brancale in gara a Sanremo 2025 ed 'Espresso Macchiato' di Tommy Cash.

'Per sempre sì', però, non è l'unico brano in gara quest'anno a Sanremo ad aver 'acceso' le nonne di Ostuni. Sul loro profilo Instagram hanno inoltre condiviso la coreografia di 'Voilà' di Elettra Lamborghini.

