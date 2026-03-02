circle x black
Sanremo, Pausini a Conti: "Ora per me sei un uomo importante come Baudo"

"Poterti chiamare amico è un privilegio, sarò sempre al tuo fianco", le parole della cantante in un post condiviso su Instagram

02 marzo 2026 | 09.16
Redazione Adnkronos
"Caro Carlo, grazie per l’uomo meraviglioso che sei, il professionista che stimo da sempre lo conoscevo già, ma la tua bontà e generosità le ho scoperte stando al tuo fianco in questa che rimarrà una delle esperienze più importanti della mia vita. Poterti chiamare amico è un privilegio, sarò sempre al tuo fianco. E porterò sempre con me il sasso che mi hai regalato il 24 Febbraio. Ora per me tu sei un uomo importante come lo è stato Pippo Baudo. Ti voglio bene, Laura". Queste le parole di Laura Pausini, in un post condiviso su Instagram, attraverso cui ringrazia Carlo Conti per averla scelta come co-conduttrice fissa al Festival di Sanremo, che si è concluso lo scorso sabato con la vittoria di Sal Da Vinci.

