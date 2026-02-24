circle x black
Sanremo, problemi tecnici per Tredici Pietro: "Ho parlato al vuoto"

Dopo un inizio 'senza voce', il cantante riparte

Carlo Conti, Tredici Pietro - Sanremo 2026
25 febbraio 2026 | 00.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Piccolo problema tecnico per Tredici Pietro al Festival di Sanremo 2026. All'inizio dell'esibizione, il microfono dell'artista - figlio di Gianni Morandi - non ha funzionato e il cantante ha iniziato a esibirsi senza che la voce arrivasse al pubblico e ai telespettatori.

Immediato l'intervento di Carlo Conti, mentre i tecnici hanno provveduto a sostituire il microfono nel giro di pochi istanti. "Scusate, stavo parlando al vuoto", ha scherzato Pietro, prima di riprendere a cantare il suo brano, stemperando un po' di tensione.

