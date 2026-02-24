Il cantante ha avuto un piccolo incidente domestico...

Piccolo incidente domestico per Tommaso Paradiso prima del debutto al Festival di Sanremo 2026. Il cantautore, in gara con il brano 'I Romantici', si è presentato ieri al green carpet con una fasciatura sulla mano sinistra.

Al magazine Chi, Paradiso ha raccontato l'accaduto, spiegando che l'incidente è stato causato da un giocattolo della figlia Anna, la primogenita nata nell'aprile del 2025: "Sono inciampato di notte su un giocattolo di mia figlia, mi sono appoggiato a un vetro della finestra e mi sono letteralmente spaccato la mano in due, hanno dovuto mettere dei punti sia dentro che fuori".

"Ho fatto un disastro - ha aggiunto - devo ancora calcolare bene le distanze e gli spazi ora che c'è lei".