Sarah Toscano torna con un nuovo singolo: "Sanremo? Curiosa di scoprire il festival di De Martino"

Un nuovo singolo, tanta nuova musica all'orizzonte e una maturità artistica che si consolida giorno dopo giorno. Sarah Toscano si prepara a vivere un nuovo capitolo della sua carriera. Esce domani, venerdì 6 novembre, su tutte le piattaforme digitali per Warner Records Italy il suo nuovo singolo 'Affinché nessuno ci cancelli'. Un brano che arriva dopo un anno intenso, tra cui il disco d'Oro per il suo primo album ufficiale 'Met Gala', i sold out registrati a Milano e Roma e il debutto da attrice, mentre sullo sfondo si accendono già i riflettori sul prossimo festival di Sanremo: "Tornare su quel palco mi piacerebbe sicuramente", dichiara all'Adnkronos. Il nuovo brano racconta la paura di essere dimenticati e il desiderio di rendere eterno un legame, partendo da una fragilità comune. "Non c'è stato un momento particolare da cui è nata questa idea. È una sensazione abbastanza costante. Ho sempre un po' il timore che una parola detta male o un gesto sbagliato possano compromettere un legame in generale", racconta Sarah. "È una cosa che penso da un po', che un minimo errore possa mandare a quel paese tutto. Una paura che riguarda sia il lavoro sia le relazioni umane. Anche con un amico, se faccio una mossa sbagliata, ho paura che mi elimini totalmente dalla sua vita".

Per tradurre in musica queste emozioni, la cantautrice si è affidata alla produzione di Dardust. "Io e lui avevamo già fatto delle session insieme. Secondo me questo brano, con la mano di Dardust, ha acquisito un tocco magico. Lui è un grandissimo produttore e musicista e si sente tanto la sua mano in questo pezzo. È stato un connubio perfetto, perché ha dato tanta emotività". In un'epoca musicale spesso dominata dalla logica del "mordi e fuggiti", Sarah ha scelto di andare controcorrente, lavorando a questo pezzo per un anno intero. "Per me prendermi il tempo necessario è fondamentale. Non sono una persona che si accontenta facilmente. Finché non dico 'Ok, questo è il brano giusto', io continuo a lavorarci e continuo ad andare in studio". Un approccio meticoloso che farà da apripista a un progetto più ampio: “Da qua arriverà sicuramente nuova musica, arriverà un nuovo album... tempo al tempo, chiaramente”.

A due anni dalla vittoria al talent 'Amici di Maria De Filippi', Sarah si guarda indietro con una nuova consapevolezza. La cosa che la rende più orgogliosa? "Sicuramente il non aver mai perso la passione che avevo fin dall'inizio. Ho sempre gli occhi spalancati, guardo avanti e ho sempre voglia di fare di più". Un'attitudine esplorativa che l'ha portata quest'anno anche a debuttare come attrice protagonista nel film Netflix 'Non abbiam bisogno di parole', diretto da Luca Ribuoli. Un'esperienza che le è "piaciuta veramente tanto", definendola "un nuovo modo di comunicare con il mondo". Tuttavia, non ha dubbi su quale sia la sua strada maestra: "La mia priorità è la musica. Non mi dispiacerebbe fare qualcos'altro in futuro, ma al momento non ho niente in programma per la recitazione". E novembre, si sa, è da sempre il mese dei rumors sanremesi. Alla domanda su un possibile ritorno all'Ariston, la cantante non si nasconde: "Tornare su quel palco mi piacerebbe sicuramente, mi ci sono trovata benissimo. Che sia quest'anno, tra due o tra tre anni, non lo so. Sono sempre convinta che per andare su quel palco tu deve avere un brano importante, degno di Sanremo". C'è però molta attenzione per il nuovo corso targato Stefano De Martino: "Sono molto curiosa di sapere che cosa ha in mente Stefano e tutto il suo team, che cosa intende con la serata Eurovision e come si svolgeranno le varie serate. Mi stuzzica, voglio proprio vedere come sarà. È una novità molto interessante". Infine, uno sguardo oltre i confini nazionali: "Certo, mi piacerebbe un sacco, ma penso che ci voglia tempo". E sui duetti dei sogni, le idee sono chiarissime: "Secondo me è bello sia fare una cosa forte tra donne pop, sia abbinarmi a un artista urban o a un rapper. Mi piacciono i feat proprio perché puoi mescolare due mondi".