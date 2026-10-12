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Caos a bordo del volo per New York, arrestata l'attrice Selma Blair: "Ha morso hostess e aggredito un poliziotto"

L'attrice americana avrebbe anche tentato di aprire il portellone durante il volo

Selma Blair - Ipa
Selma Blair - Ipa
12 ottobre 2026 | 21.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Caos ad alta quota per Selma Blair. L'attrice americana è stata arrestata domenica a New York dopo aver dato in escandescenze a bordo di un volo Delta Airlines diretto all'aeroporto internazionale Jfk. Secondo quanto rivelato da Tmz, la star di 'Cruel Intentions' e 'Hellboy' avrebbe aggredito fisicamente i membri dell'equipaggio e, successivamente, le forze dell'ordine e il personale medico. Stando alla ricostruzione di Tmz, che ha ottenuto anche gli audio delle comunicazioni di emergenza, la Blair avrebbe tentato di aprire il portellone dell'aereo in volo. Fermata dal personale di bordo, l'attrice avrebbe reagito violentemente, colpendo con un pugno un'assistente di volo e mordendone un'altra (provocandole una lacerazione). Immobilizzata per il resto del viaggio, è stata presa in consegna dalle autorità al momento dell'atterraggio.

La violenza, tuttavia, non si sarebbe fermata sulla pista. Fonti delle forze dell'ordine hanno riferito che, durante il tragitto in ambulanza verso l'ospedale per accertamenti, l'attrice avrebbe ripetutamente preso a calci in testa un agente della polizia portuale. Una volta giunta al pronto soccorso, avrebbe inoltre aggredito un'infermiera, la quale ha poi sporto denuncia. Attualmente lo Stato ha incriminato Blair per due capi d'accusa di aggressione (nei confronti dell'agente e dell'infermiera), mentre l'Fbi ha aperto un'indagine su quanto accaduto a bordo del velivolo. La compagnia aerea Delta ha condannato l'episodio ribadendo la "tolleranza zero per comportamenti indisciplinati o illegali", pur precisando di non avere registrazioni relative al tentativo di apertura del portellone.

Un portavoce dell'attrice ha giustificato l'accaduto dichiarando a Tmz che "Selma ha avuto un'emergenza medica che ha portato al presunto comportamento. Appena atterrata, ha ricevuto immediatamente assistenza e attualmente è in condizioni stabili".

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Selma Blair arresto aggressione voli Delta
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