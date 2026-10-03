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Simone Annicchiarico a Verissimo, la squalifica dal Gf Vip e il ricordo del papà Walter Chiari

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Simone Annicchiarico - Verissimo
Simone Annicchiarico - Verissimo
03 ottobre 2026 | 17.50
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

Simone Annicchiarico, ospite oggi a Verissimo, è tornato a parlare della sua squalifica dal Grande Fratello Vip dopo aver pronunciato una bestemmia, che da regolamento non è ammessa dentro la Casa. L’ex concorrente ha spiegato di non essersi mai riconosciuto in quell’episodio e di non averlo fatto con intenzione. "Prima di tutto io non vengo ricordato da nessuno né come blasfemo né come volgare. Non è stato pensato, è uscito come un intercalare. Più di questo non posso sentirmi in colpa. È uscita una cosa che non doveva uscire", ha raccontato a Silvia Toffanin.

Annicchiarico ha poi sottolineato di aver accettato il regolamento del programma: "Francamente, sono un essere umano. Magari darmi l’opportunità di abbracciarli uno per uno pensavo fosse giusto. Io sportivamente accetto il regolamento". Con ironia ha poi ricordato il momento in cui è stato accompagnato fuori dalla Casa: "Ho avuto anche paura, mi hanno portato fuori”, ha raccontato, lasciando intendere l'eccessiva modalità con cui è stato allontanato dal programma.

Il ricordo del papà

Nel corso dell’intervista, Simone Annicchiarico ha ricordato il padre Walter Chiari, l’attore scomparso nel 1991, ripercorrendo gli ultimi momenti trascorsi con lui. "Mi ha chiamato tre ore prima di morire, io ero dalla mia babysitter. Mi dice: ‘Sono stato dal cardiologo e mi ha detto che possiamo giocare insieme per altri dieci anni’. Tre ore dopo non c’era più", ha raccontato.

Una telefonata che, alla luce di ciò che sarebbe accaduto poche ore dopo, è rimasta impressa. "È stato un finale da commedia", ha detto Annicchiarico, ricordando di aver saputo della morte del padre dalla madre, che lo aveva chiamato. "È stato un momento della mia vita stranissimo. Ho tenuto molto bene. Dopo il funerale sono andato nella sua stanza, ho sentito il suo dolore e sono crollato", ha concluso.

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simone annicchirico verissimo grande fratello vip
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