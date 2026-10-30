Dal 2 novembre su Sky e NOW, il primo canale interamente dedicato. Nel palinsesto, il nuovo 'Come le cipolle' con Stefania Andreoli ma anche Pablo Trincia, Mia Ceran, Luca Casadei, Giacomo Poretti, Giorgia Surina e 'Passa dal BSMT' di Gianluca Gazzoli.

Dal successo dei podcast alla loro evoluzione televisiva. Sky punta sempre di più su questo linguaggio e lancia Sky Voices, il primo canale interamente dedicato ai video podcast, disponibile dal 2 novembre sul canale 118 di Sky e in streaming su Now.

Un progetto che riunisce sotto un unico marchio voci, storie e approfondimenti che spaziano dalla cronaca allo sport, dall'economia alla cultura, fino all'intrattenimento, con l'obiettivo di portare sul piccolo schermo alcuni dei format più seguiti del panorama audio e digitale italiano.

Tra le novità di lancio spicca 'Come le cipolle', il nuovo video podcast Sky Original con Stefania Andreoli, che debutta proprio il 2 novembre. La psicoterapeuta accompagnerà il pubblico in un percorso dedicato ai temi della salute mentale, partendo da esperienze concrete per affrontare interrogativi e aspetti che riguardano tutti.

Accanto alla nuova produzione originale trova spazio 'Now What?' di Mia Ceran, che prova a rispondere alla domanda "e adesso che cosa succede?", andando oltre il racconto della notizia per analizzarne le conseguenze nella vita quotidiana, grazie anche al contributo di ospiti ed esperti.

La cronaca e il racconto delle vicende più complesse restano centrali con la nuova stagione di 'Un avvertimento prima di iniziare', il podcast di Pablo Trincia, mentre Mariangela Pira continua a raccontare temi economici, finanziari e geopolitici attraverso '3 Fattori', rendendo accessibili questioni spesso considerate difficili.

Non manca l'informazione firmata Sky TG24 con 'Sky Cube - Cosa c'è da sapere', mentre sul fronte sportivo arriva una nuova versione di 'Sky Calcio Unplugged', con Fayna al fianco di Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi per commentare campionato, coppe e fantacalcio. Torna inoltre 'Sky TG25 - Bonus Track', lo spin-off digitale condotto da Alessio Viola, che ospiterà protagonisti della cultura, dello spettacolo e dell'attualità.

Tra gli appuntamenti speciali previsti per il lancio anche un'intervista esclusiva a Cesare Cremonini, realizzata da Vera Spadini a Londra in occasione di "One Night in London".

Sky Voices si apre però anche ai grandi protagonisti dell'universo podcast italiano, ospitando format già consolidati nel mondo digitale. Tra questi 'PoretCast' di Giacomo Poretti, dedicato agli incontri con personalità dello spettacolo, della cultura e dello sport, e 'One More Time' di Luca Casadei, che racconta cadute, ripartenze e percorsi di rinascita.

Spazio anche al true crime con 'Dentro il caso', condotto dal giornalista Marco Maisano e dal criminologo Edoardo Orlandi, mentre Giorgia Surina guiderà 'Vita Futura', un format costruito intorno ai grandi cambiamenti che segnano la vita delle persone. Completano l'offerta 'Tressessanta' di Virginia Gambardella, dedicato al benessere, e 'Storie di Brand' di Max Corona, che ripercorre la nascita e l'evoluzione di alcuni dei marchi più celebri al mondo.

In palinsesto anche uno dei titoli più popolari del settore, 'Passa dal BSMT' di Gianluca Gazzoli, con le sue conversazioni a tutto campo che mettono insieme personaggi provenienti da sport, musica, scienza e imprenditoria.

Nei prossimi mesi il canale ospiterà inoltre una nuova linea editoriale legata alle docuserie Sky Original. Tra i progetti annunciati figurano 'Scuola Diaz' con Pablo Trincia, dedicato alla ricostruzione dei fatti del G8 di Genova del 2001, 'Dopo la notte - Voci da Crans Montana' con Niccolò Agliardi e 'Troviamo Denise: Storia di una bambina scomparsa' con Marco Maisano.

Con Sky Voices, la piattaforma amplia così la propria offerta puntando su uno dei linguaggi più in crescita degli ultimi anni e portando in tv l'universo dei video podcast, tra produzioni originali, approfondimento giornalistico, grandi interviste e storie capaci di coinvolgere pubblici diversi.