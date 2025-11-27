circle x black
Torna 'Striscia la notizia', da gennaio sarà in prime time

Cinque puntate speciali condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

Striscia la notizia - Ipa
Striscia la notizia - Ipa
27 novembre 2025 | 12.32
Redazione Adnkronos
'Striscia la Notizia' tornerà in onda a gennaio in una nuova prestigiosa posizione di palinsesto: il programma, infatti, per la prima volta andrà in onda in prima serata su Canale 5 con cinque puntate speciali condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Lo ufficializza Mediaset in un nota, in cui sottolinea che "l’importante evoluzione del prime time è stata voluta in totale sintonia da Mediaset e da Antonio Ricci".

"La squadra di autori e la produzione sono già al lavoro su un’edizione che, al 37° anno di programmazione, offrirà al pubblico contenuti inediti, mantenendo i codici e quello stile inconfondibile che hanno fatto di Striscia la Notizia uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana", aggiunge la nota Mediaset. Che ancora non svela il giorno della settimana prescelto per l'approdo di 'Striscia' in prime time.

Striscia la Notizia Mediaset striscia la notizia quando inizia striscia la notizia 2025 striscia la notizia 2026
in Evidenza