Quanto vale il nostro tempo? Quanto ne resta, davvero, a disposizione delle persone, tra lavoro, famiglia e vita privata? Sono gli interrogativi al centro dell’ultima puntata di “Benessere Lavoro – Sì, Subito!”, trasmissione televisiva condotta da Max Viggiani, in collaborazione con UILCA Lombardia in onda su 'One Tv' canale 79. Un confronto che ha riunito rappresentanti sindacali, professionisti della salute ed esperti scientifici. Antonio Albrizio, segretario generale UIL Lombardia, ha posto l’accento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: "La fretta è nemica della sicurezza". Ritmi eccessivi, carichi di lavoro e stress rappresentano rischi da affrontare attraverso una contrattazione capace di tutelare le persone. Albrizio ha richiamato la campagna UIL Zero Morti sul Lavoro, sottolineando l’importanza della formazione, della prevenzione e di una migliore organizzazione degli orari. Anche l’intelligenza artificiale, ha evidenziato, deve contribuire a restituire tempo ai lavoratori". Claudia Dabbene, segretaria generale Uilca Lombardia, ha ribadito la centralità del tempo nell’azione sindacale: "Per le aziende l’utilizzo del tempo come unità di misura è agente di profitto. Per il sindacato è strumento valoriale e anche di dignità del lavoratore". Dalla conciliazione vita-lavoro alla formazione retribuita, fino alle trasformazioni introdotte dall’intelligenza artificiale, la contrattazione deve garantire che innovazione e produttività si traducano in benefici concreti per le persone".

Marta Gimigliano, counselor sistemico-relazionale, ha approfondito il rapporto tra tempo e benessere psicologico: "Il tempo giusto dipende da ognuno di noi, in base alle nostre priorità, ai nostri valori, alle nostre esigenze". Imparare a gestire il proprio tempo, valorizzando relazioni, famiglia e aspirazioni personali, significa migliorare la qualità della vita. In collegamento da Madrid, l’oncologo Paolo Ascierto ha illustrato il significato di “aggredire il tempo” nella medicina e nella ricerca scientifica, dove la tempestività può salvare vite. Particolarmente significativo il suo messaggio sul rapporto con i pazienti: "Bisogna sempre dire la verità, ma non bisogna mai far perdere ai pazienti la speranza e la fiducia". Ascierto ha inoltre richiamato la necessità di un maggiore riconoscimento professionale ed economico per medici e infermieri. Andrea Giuliacci, meteorologo e climatologo, ha offerto una riflessione sul tempo cronologico e atmosferico: "Il tempo è forse il bene più prezioso che abbiamo oggi". Dal cambiamento climatico all’affidabilità delle previsioni meteorologiche, Giuliacci ha evidenziato quanto il tempo condizioni le attività quotidiane e la qualità del lavoro. Nel corso della trasmissione, Max Viggiani ha guidato il dibattito mettendo in relazione esperienze, competenze e sensibilità differenti, confermando l’obiettivo del programma: dare voce ai bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori e promuovere una cultura del benessere. Un messaggio condiviso emerge dall’ultima puntata: restituire tempo alle persone significa investire nella dignità del lavoro, nella salute, nella sicurezza e nel futuro della società.