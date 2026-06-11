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'Tale e Quale Show', cambia la giuria e arriva... Elettra Lamborghini

Nel cast dello show di Rai1 condotto da Carlo Conti anche Cristiano Malgioglio

Elettra Lamborghini - fotogramma/ipa
Elettra Lamborghini - fotogramma/ipa
11 giugno 2026 | 13.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Elettra Lamborghini nella giuria di 'Tale e Quale Show'. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la cantante e showgirl sarebbe confermata nel cast della prossima edizione del programma di Rai1 condotto da Carlo Conti che tornerà in autunno. Nel cast è confermato anche il ritorno di Cristiano Malgioglio.

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La collaborazione

Prosegue, dunque, la collaborazione tra Elettra Lamborghini e la Rai. Oltre alla sua ultima partecipazione al festival di Sanremo con il brano ‘Voilà’, la cantante è tornata alla guida del docu-reality ‘Boss in incognito’, ha fatto parte del cast di ‘Canzonissima’, è stata co-conduttrice della prima edizione di ‘The Unknown – Fino all’ultimo bivio’ e ha debuttato come commentatrice italiana dell'Eurovision Song Contest, in coppia con Gabriele Corsi.

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Tag
Tale e Quale Show Eurovision Song Contest
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