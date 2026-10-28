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Tale e Quale Show, stasera su Rai1: le anticipazioni del nuovo appuntamento

Stasera in prima serata su Rai1

Tale e Quale Show - fotogramma/ipa
Tale e Quale Show - fotogramma/ipa
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28 ottobre 2026 | 12.38
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

La sfida per il titolo di ‘Campione di Tale e Quale Show 16’ entra sempre più nel vivo. Mercoledì 28 ottobre, alle 21.30 su Rai 1, Carlo Conti torna in diretta con la sesta puntata del varietà, che continua a regalare emozioni, spettacolo e grandi trasformazioni. La corsa verso la finalissima si fa sempre più avvincente e ogni esibizione può rivelarsi decisiva per gli equilibri della classifica generale.

In questa puntata, Jasmine Carrisi vestirà i panni di Elettra Lamborghini, mentre Maddalena Corvaglia si trasformerà in Fiordaliso. Roberta Morise omaggerà Bonnie Tyler, Paola Perego interpreterà Max Pezzali, Anna Pettinelli si confronterà con Gloria Estefan e Selma sarà Dionne Warwick; Stefano Meloccaro si cimenterà con Fiorello e Max Paiella, reduce dal successo della scorsa settimana, proverà a ripetersi nelle vesti di Jovanotti; Andrea Perroni interpreterà Amedeo Minghi, mentre Vladimir Randazzo sarà Tony Hadley. Spazio, come sempre, anche ai ‘duetti impossibili’ di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che questa volta, in occasione del prossimo Halloween, daranno vita a una coppia davvero insolita: Dracula e Morticia.

A valutare le performance saranno Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, affiancati per l’occasione da due giudici speciali, Sergio Friscia e Andrea Delogu: tutti saranno chiamati a stilare la propria classifica e a contribuire al verdetto della serata.

Anche il pubblico da casa potrà partecipare alla gara attraverso i social del programma, Instagram, Facebook e X, esprimendo le proprie preferenze. Le tre performance più votate riceveranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto, che si aggiungeranno a quelli assegnati dalla giuria. Al termine della puntata sarà proclamato un nuovo vincitore e sarà aggiornata la classifica generale.

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