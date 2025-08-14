Taormina, grande attesa per 'La Traviata' firmata Castiglione

Grande attesa per il nuovo allestimento della Traviata di Giuseppe Verdi che Enrico Castiglione mette in scena per la prima volta al Teatro Antico di Taormina il 17 Agosto 2025, dove l’acclamato regista romano non l’aveva mai prima d’ora messa in scena nei suoi 13 anni di spettacoli per Taormina Arte e per il Taormina Opera Festival, in un teatro in cui ha firmato opere con le più celebri star della lirica internazionale e memorabili allestimenti operistici sempre trasmessi dalla Rai e dalle maggiori reti televisive internazionali e in diretta nei cinema di tutto il mondo. La Traviata a Taormina andrà in scena al Teatro Antico il prossimo 17 Agosto con un notevole dispiegamento di forze e un cast eccezionale di prim’ordine di difficile ascolto in Italia formato da Besa Lluigiqi come Violetta, Raffaele Abete in Alfredo, Lara Rotili come Flora, Gangsoon Kim come Giorgio Germont, Luciano Buono in Gastone, con l’Orchestra Taormina Opera Festival di oltre ottanta elementi diretta da Stefano Vignati, direttore d’orchestra di eccellente tradizione, al Coro Lirico Italiano Vincenzo Bellini sotto la direzione di Pietro Valguarnera, maestro del coro di lungo corso e comprovata esperienza, la Compagnia di danza Koreos diretta da Dario Biuso, con Enrico Castiglione che firma l’intero allestimento con regia, scene, costumi e luci. Il cast è completato da Elena Sciancalepore in Annina, Natale Calafiore nel Barone Doupholl, Fulvio Bumbalo nel Marchese d’Obigny, Francesco Palmieri nel Dottor Grenvil, e Sergio La Spina, Fabio La Monica e Domenico Oliva nei ruoli dei comprimari.

Enrico Castiglione per questa sua prima Traviata al Teatro Antico ha immaginato una scenografia evocativa dal forte impatto emozionale, riempendo l’enorme palcoscenico di oltre quaranta metri del teatro con migliaia e migliaia di fiori di camelia, esaltando quel ruolo di dama delle camelie proprio ricollegandosi al romanzo La dama delle camelie di Alexandre Dumas da cui Francesco Maria Piave ha tratto il libretto per Giuseppe Verdi. I fiori, oltre cinquemila, costruiranno di atto in atto la scenografia immaginifica del grande regista romano, ma di origini siciliane, dentro cui vive, ama e muore Violetta, cortigiana che oggi chiameremmo escort, prigioniera del suo fatale destino. Un allestimento a cui assisteranno numerosi sovrintendenti e direttori artistici provenienti da ogni parte del mondo, dal New York City Opera, per la quale Enrico Castiglione metterà in scena la Carmen il prossimo 4 Settembre 2025 a New York, all’Opera di Hong Kong, dal Carlo Felice di Genova all’Opera di Pechino.

La quindicesima edizione del Taormina Opera Festival prenderà il via il giorno prima, il prossimo 16 Agosto con un atteso omaggio ad Ennio Morricone, a cinque anni dalla sua scomparsa avvenuta nel 2020, con un Concerto evento che offrirà le sue più celebri colonne sonore eseguite da un’orchestra di oltre ottanta elementi, formata da molti musicisti che ebbero la possibilità di lavorare e di registrare proprio sotto la sua direzione. Un omaggio molto atteso a Taormina, dove Morricone fu presente personalmente con vari concerti, invitato per la prima volta proprio da Enrico Castiglione durante la sua direzione di Taormina Arte, che vedrà anche la partecipazione del soprano Bing Bing Wang e del mezzosoprano Lucia Mastromarino, in un’ampia selezione delle più popolari colonne sonore di Morricone, sotto la direzione d’orchestra di Stefano Sovrani, più volte direttore di concerti dedicati al cinema con la presenza dello stesso Morricone.