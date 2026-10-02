Teatro, a Londra in scena 'Mr Moore's Bizarre Secret Society – The Fairytale of London', sponsor Qubit

Qubit London, gruppo di comunicazione e innovazione con radici italiane e base a Londra, è sponsor ufficiale della serata inaugurale di "Mr Moore's Bizarre Secret Society – The Fairytale of London", la nuova produzione italo-inglese scritta da Gloria Danili che debutta al Bridewell Theatre di Londra. Per Qubit London si tratta di un impegno che va oltre la semplice sponsorizzazione: un modo concreto di sostenere il dialogo tra la cultura italiana e quella inglese, dimostrando come creatività e innovazione possano intrecciarsi per generare un prodotto di reale valore culturale, capace di parlare a un pubblico internazionale.

Ambientato in una Londra vittoriana sospesa tra Charles Dickens e Lewis Carroll, lo spettacolo porta in scena un cast di altissimo livello: la regia è firmata da Roman Stefanski, Associate Director del celebre Polka Theatre di Wimbledon; le musiche sono composte da Neil Brand, tra i più apprezzati compositori britannici per il cinema muto; il ruolo di Mr Moore è interpretato da Michael Bertenshaw (Il codice da Vinci); la Regina Vittoria prende vita grazie a Sarah Finch (Royal Shakespeare Company, BBC, Disney). Danno voce a due personaggi chiave anche Michael Rosen, storico e amatissimo autore per l'infanzia britannico cui è dedicato anche il Michael Rosen Day, e Linda Bassett, pluripremiata attrice nota per Call the Midwife.

La produzione è sostenuta dall'Istituto Italiano di Cultura di Londra, dall'Ambasciata d'Italia a Londra, dalla Fondazione Mazzini Garibaldi, da Il Circolo, da Comites Londra e dal Charles Dickens Museum. In occasione della premiere, l'agenzia ha organizzato un panel dedicato al tema dell'innovazione e della creatività, moderato da Orson Francescone, Managing Director al FT Live, con la partecipazione di: Luca Morvilli, CEO Qubit e Qubit London; Gloria Danili, autrice dello spettacolo e di libri per bambini e ragazzi; Sarah Finch, attrice della Royal Shakespeare Company; Daniel Gava, Founder & Director, DanielGava London; Board Member, Italian Chamber of Commerce and Industry; Roberto Costa, President, The Italian Chamber of Commerce and Industry for the UK; Stefano Potortì, President, UK Confederation by Confassociazioni; Founder, Sagitter Training e Sagitter One; Fabio Rubino, School Director, Istituto Marangoni London.

Nel corso della serata, Qubit London presenterà anche Quby, il primo consulente di comunicazione umanoide del gruppo Qubit, sviluppato insieme a The House of AI. Attraverso un breve video girato nella sede milanese dell'agenzia, il pubblico avrà l'occasione di conoscere da vicino il progetto — un esempio concreto di come l'intelligenza artificiale possa uscire dagli schermi e diventare una presenza fisica al servizio della comunicazione, degli eventi e della cultura.

“Qubit London nasce con la missione di essere un ponte tra Regno Unito e Italia: vogliamo essere il partner ideale per chi promuove la cultura italiana e britannica in UK, unendo innovazione e creatività al servizio di progetti di reale valore. Sostenere Mr Moore's Bizarre Secret Society è per noi naturale — è esattamente il tipo di ponte culturale che costruiamo ogni giorno. In quest'ottica, portiamo anche la nostra ultima innovazione, Quby, il nostro collega dotato di intelligenza artificiale, per mostrare come tecnologia e cultura possano incontrarsi con leggerezza” dichiara Luca Morvilli, founder e CEO del Gruppo Qubit e di Qubit London.