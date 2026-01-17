circle x black
Cerca nel sito
 

The Voice Kids, stasera 17 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni

L'appuntamento con Antonella Clerici è alle 21.20

Antonella Clerici - The Voice Kids
Antonella Clerici - The Voice Kids
17 gennaio 2026 | 10.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna stasera, sabato 17 gennaio, The Voice Kids, la versione junior del celebre talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni, in onda in prima serata su Rai 1.

Alla conduzione Antonella Clerici che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle storie, dei talenti e dei sogni dei nuovi piccoli protagonisti di The Voice Kids. Al suo fianco, nel ruolo di coach, Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt.

Una nuova stagione che si apre all’insegna della musica e del divertimento, con tanti ospiti che si alterneranno sul palco di The Voice Kids per gli ormai irrinunciabili duetti con i concorrenti e con i coach.

Anche nella seconda serata, i coach di spalle ascolteranno i piccoli concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso.

Nel corso delle quattro puntate di 'Blind Auditions' ciascun coach potrà, anche quest’anno, avvalersi del 'Super Pass', ovvero garantire ad un concorrente particolarmente talentuoso l’accesso diretto alla finale, e del 'Super Blocco', con cui impedire ad un altro coach di scegliere un concorrente.

Al termine della fase di audizioni, ogni coach avrà una squadra formata da nove concorrenti: il titolare del 'Super Pass' volerà direttamente alla finale, mentre gli altri otto si contenderanno il posto nelle sfide della puntata successiva. Al termine di questa, scopriremo quali saranno i tre giovani concorrenti per ciascun team che – insieme ai titolari del 'Super Pass' - si esibiranno nel gran finale, in onda sabato 14 febbraio, quando verrà decretato il vincitore della quarta edizione di The Voice Kids.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
antonella clerici the voice kids rai 1
Vedi anche
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza