circle x black
Cerca nel sito
 

The Voice Senior, stasera 5 dicembre: ultima puntata di 'Blind'. Le anticipazioni

Il quarto appuntamento con il talent show di Antonella Clerici

The voice senior
The voice senior
05 dicembre 2025 | 07.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

The voice senior torna stasera, venerdì 5 dicembre, con la quarta e ultima puntata di 'Blind' su Rai 1.

I quattro coach - Loredana Bertè, Clementino, Arisa e le new entry Nek e Rocco Hunt - dovranno selezionare i 24 concorrenti, 6 per team, che passeranno al 'Knock Out', la semifinale, in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno con un brano assegnato dai rispettivi coach. Saranno sempre i coach a decidere, poi, chi far andare avanti nella gara. Solo 3 concorrenti per team accederanno alla 'Finale' dove sarà il pubblico da casa, tramite il televoto, a decretare il vincitore.

Nella fase delle 'Blind', i coach potranno contare su due 'armi': il tasto 'Blocco', che impedisce a un altro coach di scegliere un concorrente, e il tasto 'Seconda Chance', che permette a ciascun coach di far esibire nuovamente, in una delle puntate successive, un artista che non è riuscito a convincere nessuno al primo tentativo.

Oltre alle performance dei concorrenti – che proporranno al pubblico una selezione del miglior repertorio canoro italiano ed internazionale - non mancheranno le esibizioni delle 'guest star' di puntata e gli ormai irrinunciabili duetti dei coach con i concorrenti impreziositi quest’anno dall’arrivo di Nek e Rocco Hunt.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
the voice senior antonella clerici rai 1
Vedi anche
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"
Osservatorio Stem, De Luca (Deloitte): "Servono dati e strategie per colmare il divario di competenze in Europa"
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda
News to go
Bonus giovani imprenditori under 35, come funziona
News to go
Atreju, tutto pronto per il tradizionale evento di Fratelli d'Italia
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza