A oltre due anni dall'uscita della terza stagione, la serie tv di 'The Witcher' prosegue con otto nuovi episodi, tutti disponibili da oggi, 30 ottobre, su Netflix. Per la prima volta, Geralt di Rivia non è interpretato da Henry Cavill ma da Liam Hemsworth. "Come fan di 'The Witcher', sono al settimo cielo per l'opportunità", aveva dichiarato l'attore quando venne annunciato il cambio di cast.

La trama della quarta stagione

Dopo gli eventi che hanno cambiato il Continente nella terza stagione, Geralt, Yennefer e Ciri si ritrovano separati da una guerra furiosa e da innumerevoli nemici. Mentre le loro strade si dividono e i loro obiettivi diventano più chiari, incontrano alleati inaspettati desiderosi di unirsi ai loro viaggi. E se riusciranno ad accettare queste nuove famiglie trovate lungo la strada, potrebbero avere la possibilità di riunirsi per sempre…

Le new entry nel cast

Non solo Liam Hemsworth. A entrare nel mondo di 'The Witcher' in questa quarta stagione ci sono anche Laurence Fishburne nel ruolo di Regis, un barbiere-chirurgo con un passato misterioso; Sharlto Copley (Distretto 9) nel ruolo del famigerato cacciatore di taglie Leo Bonhart; James Purefoy (The Following) nel ruolo di Skellen, consigliere di corte di Emhyr e spia di alto rango; e Danny Woodburn (Watchmen) nei panni di Zoltan, il nano preferito dai fan, protagonista dei libri e dei videogiochi.

Penultima stagione

Questa quarta stagione è la penultima della serie ispirata ai romanzi di Andrzej Sapkowski. La quinta, sempre con protagonista Liam Hemsworth, sarà la conclusiva.