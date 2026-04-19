Un ritorno a casa trionfale per Tommaso Paradiso, che ha infiammato il Palazzo dello Sport di Roma nella prima delle due date capitoline del suo tour, entrambe sold out per un pubblico complessivo di oltre 15mila persone. Dopo la data zero di Gorizia, il cantautore ha ritrovato l'abbraccio della sua città: “Quanto siete belli”, ha urlato al suo pubblico.

L'emozione del palco si è fusa con il legame per la Capitale nelle sue parole: “Che bello rivedersi. Ci state regalando un sogno meraviglioso, come sempre. Non me l'aspettavo, sono tanti anni che sono in questa città”. Ma la serata romana è stata più di un concerto: è stata una celebrazione di radici e percorsi. “Vedo maglie degli Oasis e tanti fan dei Thegiornalisti”, ha detto, prima di indicare il chitarrista Marco Rissa: “Lui è qui, perché la storia continua”. Poco dopo, un altro pezzo di storia romana è salito sul palco: Franco126. Insieme hanno eseguito "Stanza singola", trasformando il palazzetto in un'unica voce e celebrando un sodalizio artistico e generazionale nato proprio nella Capitale.

La scaletta è un flusso di energia studiato per non dare tregua, unendo l'anima malinconica e quella più festaiola del repertorio di Paradiso. Dall'apertura con "Sensazione stupenda" e "Lasciamene un po'" si passa a hit come "Sold out", "Riccione" e "Felicità puttana", fino ai brani più recenti come "I romantici", reduce dal successo sanremese. Non mancano momenti più intimi, come il set acustico con la mirrorball per "Dr. House", prima del gran finale affidato a "Completamente". Il "Tommaso Paradiso Palasport 2026", prodotto da Live Nation, replica domani sera con la seconda data romana, per poi proseguire a Milano (22 aprile), Torino (23 aprile), Bologna (25 aprile), Padova (26 aprile), Firenze (28 aprile) e Napoli (30 aprile). Il cantautore ha inoltre già annunciato il tour estivo, che lo vedrà protagonista nei principali festival da luglio.