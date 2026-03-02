circle x black
Tommaso Paradiso si sposa? Prima Sanremo, poi le nozze: il video conferma

Il cantante ha condiviso su TikTok un video insieme alla compagna Carolina Sansoni

Tommaso Paradiso, Carolina Sansoni - TikTok
Tommaso Paradiso, Carolina Sansoni - TikTok
02 marzo 2026 | 13.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tommaso Paradiso si sposa? Il cantante, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2026, ora sarebbe pronto a convolare a nozze con la compagna Carolina Sansoni.

Il cantante ha scelto un modo 'sanremese' per annunciare la grande notizia: ha pubblicato un video su TikTok in cui appare accanto alla campagna mentre i due si divertono a eseguire la celebre coreografia di 'Per sempre sì', il brano vincitore della 76esima della kermesse canora. A suggellare il momento, nell'ultima mossa della coreografia, spicca il dettaglio del vistoso anello indossato da Sansoni. Un gesto che confermerebbe quindi la proposta di matrimonio.

@tommasoparadiso I romantici #sanremo2026 ♬ audio originale - JOEY DI STEFANO

La storia d'amore

Tommaso Paradiso è legato sentimentalmente da diversi anni alla compagna Carolina Sansoni, imprenditrice e fondatrice dell'agenzia 'Talk in Pills' e di 'Denoise Design', una start-up che mescola creatività e moda. I due si sono conosciuti nel 2017 a una partita di calcio e da quel momento non si sono più lasciati. La coppia oggi vive a Roma con gli amatissimi cani Ugo e Pina, e nell'aprile del 2025 è nata la loro prima figlia, Anna.

