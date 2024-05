Il 'Travis Scott: Utopia– Circus Maximus World Tour' sbarca in Europa, dopo il bagno di folla negli Stati Uniti. Il tour del rapper di Houston arriva in Italia martedì 23 luglio 2024 all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, per quella che sarà la data più grande dell’intero tour europeo. L’artista statunitense ha scelto ancora una volta il capoluogo lombardo come capitale della musica non solo italiana ma anche europea, confermando la centralità di Milano rispetto al panorama musicale internazionale.

L’evento unico di Roma 'Circus Maximus' dello scorso 7 agosto, trasmesso live in streaming mondiale pochi giorni dopo l’uscita dell’album UTOPIA, aveva già sancito il rapporto straordinario tra l’artista e il nostro Paese. In Italia, UTOPIA è certificato disco di Platino e ha debuttato alla #1 della classifica Album & Compilation Top Of The Music FIMI/Gfk Italia, rimanendoci per 2 settimane consecutive, unico artista internazionale a riuscire in questa impresa dal 2019. Inoltre, i brani “I Know?', 'Fe!n', 'Meltdown', 'My Eyes', 'K-Pop' sono certificati disco d’oro.

Biglietti

I biglietti per la data a Milano del 23 luglio 2024 saranno disponibili in pre-sale per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di giovedì 9 maggio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 10.00 di venerdì 10 maggio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.